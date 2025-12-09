Balıkesir Robotik Takımı ENJOY AI'de Gümüş Madalya

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Robotik Takımı, Çin’in Wuzhen şehrinde düzenlenen, dünyanın ilk yapay zekâ destekli global robotik yarışması ENJOY AI'de büyük başarı elde etti.

Otonom Drone Kategorisinde İkincilik

Balıkesir ekibi, Otonom Drone kategorisinde gümüş madalya kazanarak ülkemizi temsil etti. Takım, yönetici Ümit Yel koordinasyonunda yarışmaya katılan 4 öğrenci tarafından temsil edildi.

Rekabet ve Katılım

Organizasyona 61 ülkeden 900’e yakın katılımcı iştirak etti. Balıkesir takımı teknik yeterlilik ve ekip çalışmasında yüksek performans göstererek Türkiye'ye madalya kazandırdı.

Panel Katılımı

Balıkesir YEGİTEK İl Yöneticisi Ümit Yel, yarışma kapsamında düzenlenen "Yapay Zekânın Sınıflara Entegre Edilmesinde Yaşanan Zorluklar" panelinde konuşmacı olarak yer aldı ve öğrenci, öğretmen ile veli bakış açılarını kapsayan kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Kültürel Ziyaret

Yarışma sonrası öğrenciler ve rehber öğretmenler, T.C. Şanghay Konsolosu Sn. Özlem Kural'ı ziyaret ederek Balıkesir'e özgü motiflerle hazırlanmış hediyelerini takdim etti.

