Balıkesir Şahindere Kanyonu’nda Mahsur Kalan 10 Kişi Kurtarıldı

Balıkesir Şahindere Kanyonu’nda Kurtarma Operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Şahindere Kanyonu’nda mahsur kalan 10 kişi, başarılı bir helikopter kurtarma operasyonuyla güvenli bir şekilde kurtarıldı. İstanbul'dan yüzme ve doğa yürüyüşü için gelen 10 kişilik grup, dönüş yolunu kaybedince 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etti.

Açıklama ve İlk Bilgiler

Grup lideri A.T. (39), kurtarma ekiplerine yaptıkları çağrıda herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığını, yerleşim yerinin yaklaşık 2 kilometre uzağında bulunduklarını belirtti. Ancak, zorlu arazi ve akşam karanlığı nedeniyle kurtarma çalışmaları zaman aldı. Olay yerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na ait insansız hava aracı (İHA) gönderildi ve İHA’nın tespit ettiği bölgeye ekipler yönlendirildi.

Helikopterle Kurtuluş

Bölgenin sarp olması nedeniyle ekipler, mahsur kalan kişilerin kurtarılmasında helikopter talep etti. Birkaç saat süren mücadele sonunda, 10 kişi helikopterle güvenli bir alana alındı.

Mert Topçuoğlu’nun Açıklamaları

Kurtarılanlardan Mert Topçuoğlu, yaşadıkları zorlukları şu sözlerle anlattı: "Akşam saat 7 gibi sert hava şartlarına maruz kaldık. Arkadaşlarımızdan 1-2 kişi üşümeye ve yorgunluk belirtileri göstermeye başladı. Hipotermi riski yaşadık ama sabaha kadar soğukta bekledik, ateş yakarak ısınmayı başardık."

Devletin Destekleri

Topçuoğlu, Jandarma ve yerel kolluk kuvvetlerinin kendilerine yardım etme çabalarına teşekkür ederken, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaşı’nın destekleri için de minnettar olduklarını belirtti. Kahraman ekip, kurtarma sürecinde özveri gösteren tüm birimlere ve devlet yetkililerine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Şahindere Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Şahindere Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Şahindere Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Şahindere Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.