Balıkesir Sındırgı'da 4.3 Büyüklüğünde Artçı Deprem

Gün içindeki 4.9'luk depremin ardından bir artçı daha kaydedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi. Gün içinde yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 23.23'te 4.3 büyüklüğünde bir artçı kaydedildi.

Sarsıntının odak noktasının 4.91 kilometre derinlikte olduğu bildirildi. Olay sonrası yapılan gözlemlerde, Sındırgı sokaklarının sakinliğini koruduğu görüldü.

Yetkililer ve bölge halkı gelişmeleri takip ederken, artçıların devam edip etmeyeceği izleniyor.

DEPREM