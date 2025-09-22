Balıkesir Sındırgı'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te merkez üssü Sındırgı olan 4,9 büyüklüğünde ve 7 km derinlikte deprem kaydedildi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 00:47
AFAD verileri: Merkez üssü Sındırgı, derinlik 7 km

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntının merkez üssü Sındırgı olarak kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

AFAD, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem Balıkesir merkezden de hissedildi.

