Balıkesir Sındırgı'da 6,1'lik Deprem: Dronla Yıkım ve Hasar Görüntüleri

Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı yıkım, AA dron görüntüleriyle kaydedildi; ekipler hasar tespiti ve yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 12:26
Balıkesir Sındırgı'da 6,1'lik Deprem: Dronla Yıkım ve Hasar Görüntüleri

Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depremin yıkımı dronla görüntülendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli olan 6,1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı hasar ve yıkım, bölgeye giden AA ekiplerinin dron kaydıyla havadan belgelendi.

Depremin hissedildiği iller ve çalışmalar

Deprem, Balıkesirin yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedildi. Merkez üssü Sındırgı'da, sarsıntının neden olduğu hasarın giderilmesi için yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Gece boyunca etkili olan sağanağa rağmen ekipler, deprem sonrası başlattıkları hasar tespiti ve yardım çalışmalarını sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoğunlaştırdı.

Enkaz ve acil müdahale

Havanın aydınlanmasıyla birlikte ilçede oluşturulan hasar, AA ekipleri tarafından dronla kayıt altına alındı. Deprem nedeniyle Cumhuriyet Meydanı etrafında bulunan 2 bina tamamen yıkıldı ve bir araç molozların altında kaldı.

Ekiplerin enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, ilçede yaşayanların acil ihtiyaçları karşılanıyor ve koordineli yardım çalışmaları sürdürüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ilçede oluşturduğu hasar, havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. İlçe merkezindeki bazı binalar sarsıntıyla yıkıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin Genç Piyanistleri Fas'ta 2 Birincilik, 1 İkincilik
2
Nevşehir Merkezli 'Change Araç' Operasyonunda 8 Şüpheli Yakalandı
3
Yusuf Tekin: Gümüşdere Okulları Açıldı — Derslik Sayısı İkiye Katlandı
4
Boztepe'ye Kule 61 Projesi: 7 bin 478 metrekarelik seyir kulei
5
MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?
6
Samsun'da SATUS Başlıyor: Çarşamba ve Terme'ye 7 Yeni Otobüs
7
Alper Gezeravcı Azerbaycan'da: Türkiye'nin Milli Uzay Programı Anlatıldı

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar