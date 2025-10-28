Balıkesir Sındırgı'da 6,1'lik Deprem: Dronla Yıkım ve Hasar Görüntüleri

Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depremin yıkımı dronla görüntülendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli olan 6,1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı hasar ve yıkım, bölgeye giden AA ekiplerinin dron kaydıyla havadan belgelendi.

Depremin hissedildiği iller ve çalışmalar

Deprem, Balıkesirin yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedildi. Merkez üssü Sındırgı'da, sarsıntının neden olduğu hasarın giderilmesi için yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Gece boyunca etkili olan sağanağa rağmen ekipler, deprem sonrası başlattıkları hasar tespiti ve yardım çalışmalarını sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoğunlaştırdı.

Enkaz ve acil müdahale

Havanın aydınlanmasıyla birlikte ilçede oluşturulan hasar, AA ekipleri tarafından dronla kayıt altına alındı. Deprem nedeniyle Cumhuriyet Meydanı etrafında bulunan 2 bina tamamen yıkıldı ve bir araç molozların altında kaldı.

Ekiplerin enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, ilçede yaşayanların acil ihtiyaçları karşılanıyor ve koordineli yardım çalışmaları sürdürüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ilçede oluşturduğu hasar, havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. İlçe merkezindeki bazı binalar sarsıntıyla yıkıldı.