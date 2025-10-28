Balıkesir Sındırgı'da 6,1'lik Deprem: Yıkılan Binaların Enkazı Kontrollü Kaldırılıyor

Balıkesir Sındırgı'da dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma ve karot örnekleriyle beton incelemesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 10:09
Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz temizliği

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları hızla başlatıldı.

Hasar tespiti ve beton dayanıklılığı incelemeleri

Bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çöken yapılardan beton dayanıklılığının incelenmesi için karot örnekleri aldı.

İnceleme ve belgeleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarına kontrollü şekilde başlandı.

Enkaz çalışmaları ve lojistik

Çalışmalar, Devlet Su İşleri'ne ait iş makineleri ile yürütülüyor. Sökülen enkazlar kamyonlara yüklenip, belirlenen döküm alanlarına taşınıyor.

Yetkililer, sürecin güvenlik ve çevre kurallarına uygun biçimde ilerletildiğini bildiriyor; hasar tespitinin tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma ve alan temizliği çalışmalarının devam edeceği aktarıldı.

