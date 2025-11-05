Balıkesir Sındırgı'da Büyükdağdere yıkımın başkenti oldu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim tarihinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar devam ediyor. Aynı gecenin ilerleyen saatlerindeki 4,6 ve 3 Kasım tarihinde kaydedilen 4,9 büyüklüğündeki artçı şoklar, ilçede yıkımı artırdı.

Mahalle drondan görüntülendi

Depremin merkez üssü olan Büyükdağdere Mahallesi havadan dron ile görüntülendi; görüntüler masallardaki köyleri andıran bir yıkımı ortaya koydu. Enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Hasar tespiti ve yıkım çalışmaları

Mahalle Muhtarı Sebahattin Kaya mahallede yapılan tespitleri aktardı: mahallede 84 yapının hasarlı olduğu, yaklaşık 100 binanın yıkılacağının öngörüldüğü ve şu ana kadar 24 binanın yıkıldığını bildirdi.

Yaşlılar ve yerinden edilme

Muhtar Kaya, mahalle sakinlerinin zor günler geçirdiğini vurguladı ve duygusal zorluklara dikkat çekti: 'Deprem hepimizi derinden etkiledi. Özellikle yaşlı vatandaşlarımız evlerinden, yılların hatıralarından ayrılmakta güçlük çekiyor. Onları konteynerlere taşımak duygusal olarak çok zor oldu. Büyükdağdere psikolojik yönden, altyapı, üstyapı yönünden zor durumda. Mahallemiz bitik. Millet gidiyor.'

Yetkililerin açıklaması

Yetkililer, bölgede hasar tespit ve yıkım çalışmalarının sürdüğünü; vatandaşların güvenli alanlara yerleştirilmeye devam edildiğini bildirdi.

