Balıkesir Sındırgı'da Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale

Balıkesir Sındırgı'da orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Binmurt mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Alevlerin görülmesi üzerine bölgeden gelen ihbarlar üzerine ekipler hızla sevk edildi.

Müdahale ekipleri ve yöntemler

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangını söndürmek için hem havadan hem karadan yoğun bir müdahale gerçekleştiriliyor.

Ekipler, 2 yangın söndürme uçağı, 8 arazöz ve belediyenin tankerleriyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Durum ve önlemler

Bağ evlerine yakın bölgede devam eden çalışmalar kapsamında ekipler alevlerin kentleşme alanlarına sıçramasını engellemek için yoğun tedbir alıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

