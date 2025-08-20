Balıkesir Sındırgı'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir Sındırgı'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kaza anı akaryakıt istasyonu kameralarında kaydedildi
Sındırgı ilçesinde meydana gelen kazada, A.Ç. idaresindeki 45 BA 691 plakalı otomobil ile henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Olay, çevre yolu Kocaköprü mevkisinde gerçekleşti.
Kazada motosiklet sürücüsü V.Ç. ile K.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan V.Ç., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.