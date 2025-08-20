DOLAR
Balıkesir Sındırgı'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 14:32
Kaza anı akaryakıt istasyonu kameralarında kaydedildi

Sındırgı ilçesinde meydana gelen kazada, A.Ç. idaresindeki 45 BA 691 plakalı otomobil ile henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Olay, çevre yolu Kocaköprü mevkisinde gerçekleşti.

Kazada motosiklet sürücüsü V.Ç. ile K.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan V.Ç., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

