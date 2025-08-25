DOLAR
Balıkesir Susurluk'ta Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Günaydın Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 4 uçak, 2 helikopter ve 150 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 20:32
Günaydın Mahallesi'nde başlayan yangın ormana sıçradı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Günaydın Mahallesi kırsalında başlayan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları; havadan uçak ve helikopterlerle, karadan ise itfaiye ekipleri ve destek araçlarıyla sürüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya paylaşımına ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Susurluk ilçemiz Günaydın Mahallesi kırsalında başlayıp, ormanlık alana sirayet eden yangına 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 6 itfaiye aracı, 8 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 kepçe, 1 ambulans, 6 hizmet aracı ve 150 personel ile müdahale edilmektedir."

Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği, ekiplerin yangını kontrol altına almak için koordineli olarak görev yaptığı bildirildi.

