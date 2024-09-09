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Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş'un Ailesini Ziyaret Etti

Vali Ustaoğlu, şehit Büyükçaylı'nın doğum yapan eşine hastanede destek oldu.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 14:10
Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş'un Ailesini Ziyaret Etti

Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Şehidin Eşini Ziyaret Etti

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı’nın eşi Gizem Büyükçaylı'yı hastanede ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu, eşi Şenay Ustaoğlu ile birlikte Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde, yeni doğum yapan Gizem Büyükçaylı'yı bularak hem tebrik etti hem de acılarını paylaştı. Sağlık Durumu İyi

Yapılan ziyaret sırasında, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğin Orhan ismiyle anılacağı öğrenildi. Vali Ustaoğlu, konuyla ilgili olarak şunları ifade etti:

"Dün gece şehidimizin eşi doğum yaptı ve sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Ona hoş geldin diyoruz. Ancak bir yandan da acımız çok büyük. Tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı jandarma personeline de acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi bu tür acılardan korusun."

Ziyarete Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve İl Sağlık Müdürü Serkan Keskin de katıldı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu (sağ 2), Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dün görev esnasında zırhlı...

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu (sağ 2), Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dün görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın doğum yapan eşini hastanede ziyaret etti. Ziyarette Vali Ustaoğlu'na, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan eşlik etti. Ustaoğlu, ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu (sağ 2), Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dün görev esnasında zırhlı...

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu (sağ 2), Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dün görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın doğum yapan eşini hastanede ziyaret etti. Ziyarette Vali Ustaoğlu'na, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan eşlik etti. Ustaoğlu, ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma...

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Balıkesir'de doğum yaptı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma...

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Balıkesir'de doğum yaptı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma...

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Balıkesir'de doğum yaptı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma...

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Balıkesir'de doğum yaptı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma...

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Balıkesir'de doğum yaptı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma...

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Balıkesir'de doğum yaptı.

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