Balıkesir ve Manisa'da Deprem Riski Artıyor — Transfer Fayı ve Gelenbe Uyarısı

Transfer fayı: Sındırgı depremleri ve bölgedeki stres transferi

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, 10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede 15 bini aşkın artçı sarsıntı yaşandığını belirtti.

Aykan, Sındırgı Fayı’nda oluşan yoğun sarsıntıların ardından meydana gelen stres transferine dikkat çekerek, Sındırgı Fayı’nın batısında yer alan Gelenbe Fay Hattı üzerinde zaman zaman mikro depremlerin kaydedildiğini vurguladı.

Son günlerde Gelenbe Fayı üzerinde 4.0 büyüklüğüne ulaşan depremler görüldüğünü aktaran Aykan, bu hattın 6.0 ve üzeri büyüklükte depremler üretebilme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Kuzey-güney doğrultulu Gelenbe Fayı’nın üzerindeki stresi kuzeye veya güneye transfer ettiğini belirten Aykan, "Eğer stres kuzeye transfer olursa, Balıkesir şehir merkezinden geçen Gökçeyazı Fayı risk oluşturabilir. Güneye transfer olursa bu kez Manisa Kırkağaç çevresi tehlike altına girebilir" dedi.

Aykan, Sındırgı Fayı’nın tamamının henüz kırılmadığını hatırlatarak, bölgede 6 ve üzeri büyüklükte bir depremin meydana gelme ihtimaline dikkat çekti. "Deprem fırtınasının uzun bir süre daha devam etmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın diri fayları ve tarihsel depremler

Aykan, Bursa’nın neredeyse tüm ilçe sınırlarının diri fay hatları üzerinde yer aldığını belirtti. Özellikle İznik-Mekece Fayının 960 yıldır sessiz olduğunu ve en son 1065 yılında yıkıcı bir deprem ürettiğini hatırlattı.

Ayrıca Ankara, Kocaeli ve Eskişehir Teknik Üniversiteleri’nin ortak çalışmalarıyla Kayapa-Yenişehir arasında 95 kilometre uzunluğunda yeni bir aktif fay hattının tespit edildiğini açıklayan Aykan, bu hattın halen MTAnın diri fay haritasında yer almadığını söyledi.

Aykan, 1855 yılında Bursa’da yaşanan ve "Küçük Kıyamet" olarak adlandırılan büyük depremin kente büyük zarar verdiğini; Ulu Cami’nin iki kubbesinin çöktüğünü, 150 caminin minarelerinin yıkıldığını ve şehirde yangınlar çıktığını hatırlattı. Ayrıca 1400 yılında Yenişehir çevresinde etkili başka bir büyük depremin yaşandığını da ekledi.

Aykan, 625 yıldır enerji biriktiren Bursa fay hattının büyük bir deprem üretme potansiyeli taşıdığını belirterek, "Bursa’nın, deprem riski yüksek illerimizden biri olduğunu unutmamalı, depreme karşı dirençli kent yapısı oluşturmak için hazırlıklarımızı bir an önce tamamlamalıyız" uyarısında bulundu.

JEOLOJİ MÜHENDİSİ AYSUN AYKAN