Balıkesir ve Manisa'da Deprem Riski Artıyor — Transfer Fayı ve Gelenbe Uyarısı

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Sındırgı depremleri sonrası stres transferi nedeniyle Gelenbe, Gökçeyazı ve Kırkağaç çevresinde riskin arttığını belirtti.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:24
Balıkesir ve Manisa'da Deprem Riski Artıyor — Transfer Fayı ve Gelenbe Uyarısı

Transfer fayı: Sındırgı depremleri ve bölgedeki stres transferi

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, 10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede 15 bini aşkın artçı sarsıntı yaşandığını belirtti.

Aykan, Sındırgı Fayı’nda oluşan yoğun sarsıntıların ardından meydana gelen stres transferine dikkat çekerek, Sındırgı Fayı’nın batısında yer alan Gelenbe Fay Hattı üzerinde zaman zaman mikro depremlerin kaydedildiğini vurguladı.

Son günlerde Gelenbe Fayı üzerinde 4.0 büyüklüğüne ulaşan depremler görüldüğünü aktaran Aykan, bu hattın 6.0 ve üzeri büyüklükte depremler üretebilme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Kuzey-güney doğrultulu Gelenbe Fayı’nın üzerindeki stresi kuzeye veya güneye transfer ettiğini belirten Aykan, "Eğer stres kuzeye transfer olursa, Balıkesir şehir merkezinden geçen Gökçeyazı Fayı risk oluşturabilir. Güneye transfer olursa bu kez Manisa Kırkağaç çevresi tehlike altına girebilir" dedi.

Aykan, Sındırgı Fayı’nın tamamının henüz kırılmadığını hatırlatarak, bölgede 6 ve üzeri büyüklükte bir depremin meydana gelme ihtimaline dikkat çekti. "Deprem fırtınasının uzun bir süre daha devam etmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın diri fayları ve tarihsel depremler

Aykan, Bursa’nın neredeyse tüm ilçe sınırlarının diri fay hatları üzerinde yer aldığını belirtti. Özellikle İznik-Mekece Fayının 960 yıldır sessiz olduğunu ve en son 1065 yılında yıkıcı bir deprem ürettiğini hatırlattı.

Ayrıca Ankara, Kocaeli ve Eskişehir Teknik Üniversiteleri’nin ortak çalışmalarıyla Kayapa-Yenişehir arasında 95 kilometre uzunluğunda yeni bir aktif fay hattının tespit edildiğini açıklayan Aykan, bu hattın halen MTAnın diri fay haritasında yer almadığını söyledi.

Aykan, 1855 yılında Bursa’da yaşanan ve "Küçük Kıyamet" olarak adlandırılan büyük depremin kente büyük zarar verdiğini; Ulu Cami’nin iki kubbesinin çöktüğünü, 150 caminin minarelerinin yıkıldığını ve şehirde yangınlar çıktığını hatırlattı. Ayrıca 1400 yılında Yenişehir çevresinde etkili başka bir büyük depremin yaşandığını da ekledi.

Aykan, 625 yıldır enerji biriktiren Bursa fay hattının büyük bir deprem üretme potansiyeli taşıdığını belirterek, "Bursa’nın, deprem riski yüksek illerimizden biri olduğunu unutmamalı, depreme karşı dirençli kent yapısı oluşturmak için hazırlıklarımızı bir an önce tamamlamalıyız" uyarısında bulundu.

JEOLOJİ MÜHENDİSİ AYSUN AYKAN

JEOLOJİ MÜHENDİSİ AYSUN AYKAN

İLGİLİ HABERLER

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
2
İstanbul'da Kaçak Oyuncak Operasyonu: 125 bin 875 Ürün Ele Geçirildi, 2 Gözaltı
3
İzmirMeets 2025: "Teknoloji ve İnovasyon" Zirvesi 19 Kasım'da
4
Mirğan Dağı'nda Sürü Halinde Dağ Keçileri — Çermik, Diyarbakır
5
Osmangazi’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
6
Kağıthane Belediyesi'nden Ücretsiz Mezarlık Servisi: Ayazağa, Hasdal ve Kilyos
7
Eskişehir'de Yoğun Sis: Görüş Düşü, İlginç Görüntüler

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor