Balıkesir'de Orman Yangını Riski Nedeniyle Ormanlara Giriş Çıkışlar Yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği göz önüne alınarak orman yangını riskinin artacağının değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle Balıkesir İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu toplantısında bazı ilave tedbirler alındığı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi: