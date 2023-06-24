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Balıkesir'de Orman Yangını Riski Nedeniyle Ormanlara Giriş Çıkışlar Yasaklandı

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Balıkesir'de Orman Yangını Riski Nedeniyle Ormanlara Giriş Çıkışlar Yasaklandı
Balıkesir Valiliği, meteorolojiden alınan son bilgiler doğrultusunda orman yangını riskinin artacağı gerekçesiyle bütün orman alanlarına giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği göz önüne alınarak orman yangını riskinin artacağının değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle Balıkesir İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu toplantısında bazı ilave tedbirler alındığı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • Balıkesir ili genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar 24 Haziran 2023 tarihinden itibaren 30 Eylül 2023 tarihine kadar yasaklanmıştır.
  • Balıkesir İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun 23 Mayıs 2023 tarihli ve 2023/1 sayılı kararının 42. maddesinde sayılan mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarına ancak kontrollü olarak girilebilecek ve bu alanlarda sadece ateşsiz olarak piknik yapılabilecektir.

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