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Balıkesirli Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Esmer Hayatını Kaybetti

Ahmet Esmer, 71 yıllık arşivine sahip ünlü fotoğraf sanatçısı, hastanede vefat etti ve cenazesi yarın defnedilecek.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 22:53
Balıkesirli Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Esmer Hayatını Kaybetti

Ünlü Fotoğrafçı Ahmet Esmer'in Vefatı

Balıkesirli fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer (90), 71 yıllık arşivinde yeşilçam yıldızlarının portrelerinin de bulunduğu çeşitli eserleri ile tanınmaktaydı. Uzun bir hastalık süreci sonunda, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hastane Süreci ve Cenaze Töreni

Bir süre önce mide ameliyatı olan Esmer, son zamanlarda fenalaşarak yoğun bakıma alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlu Fatih Esmer, sosyal medya üzerinden duyurduğu bir paylaşımda babasının cenaze namazının yarın ikindi vakti Başçeşme Mezarlığı'na defnedileceğini açıkladı.

Ahmet Esmer'in Hayatı ve Sanatı

Bulgaristan'ın Kırcaali bölgesinde doğan Ahmet Esmer, ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. İlk olarak garsonluk gibi işlerde çalıştıktan sonra 1952 yılında fotoğrafçılığa yöneldi. Hükümet Konağı çevresinde eski usul makineleriyle çektiği fotoğraflarla geçimini sağladıktan sonra kendi stüdyosunu kurarak, Kemal Sunal, Tuncel Kurtiz, Tamer Yiğit, Hulusi Kentmen ve Cem Karaca gibi ünlü isimlerin fotoğraflarını çekti.

Ayrıca, fotoğraf ve karikatür alanında pek çok ödül kazanan Esmer, İstanbul Karikatürcüler Derneği ve Anadolu Karikatürcüler Derneği üyesi olarak da tanınmaktadır. Esmer'in sanatçılar için çektiği az bilinen portreler ve yaşamlarına dair birçok fotoğraf, Anadolu Ajansı tarafından geniş kitlelere ulaştırılmıştır.

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