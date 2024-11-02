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Balıklıgöl'de Hafta Sonu Yoğunluğu

Şanlıurfa'nın tarihi Balıklıgöl'ü, güneşli havada tatilcilerin akınına uğradı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 14:17
Balıklıgöl'de Hafta Sonu Yoğunluğu

Balıklıgöl'de Haftasonu Hareketliliği

Türkiye'nin önemli turistik noktalarından biri olan Şanlıurfa, güneşli hafta sonu tatilinde yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Ziyaretçiler, tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde bir araya geldi.

Dünyanın En Büyük Doğal Akvaryumu

Hafta sonu boyunca, kente gelen misafirler dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen bu tarihi mekanı gezmeyi tercih etti. Balıklara yem atan ziyaretçiler, aynı zamanda bolca hatıra fotoğrafı çektirdi.

İnanç Turizmi ve Dua

Balıklıgöl'e gelenler, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü mağarayı ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. Ziyaretçiler, burada dua ederek bu tarihi ve manevi atmosferin tadını çıkardılar.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da, hafta sonu tatilinde güneşli havayı fırsat...

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da, hafta sonu tatilinde güneşli havayı fırsat bilenler tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu tatilinde Şanlıurfa'ya gelen misafirler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan tarihi mekanı ziyaret ediyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da, hafta sonu tatilinde güneşli havayı fırsat...

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da, hafta sonu tatilinde güneşli havayı fırsat bilenler tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu tatilinde Şanlıurfa'ya gelen misafirler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan tarihi mekanı ziyaret ediyor.

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