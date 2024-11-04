Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e Silahlı Saldırı

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e Yönelik Saldırı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile birlikte üç kişi yaralandı.

Olayın Gerçekleştiği Yer

Olay, ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde gerçekleşti. Saldırıda yaralananların ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kırıkkale'ye sevk edildiği bildirildi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar arasında yer alan Belediye Başkanı Hilmi Şen ile bir kişinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Seçim Geçmişi

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, 31 Mart 2024 tarihinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı olarak seçilmişti. İlginç bir şekilde, bu olaydan önce Şen, Temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile 3 kişi hastaneye kaldırıldı.