Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e Silahlı Saldırı

Balışeyh Belediye Başkanı’na Silahlı Saldırı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile makam şoförü Mikayil Çelikkol hayatını kaybetti. Olayda üç kişi de yaralandı.

Saldırı Detayları

Saldırının, ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde meydana geldiği öğrenildi. Şüpheli E.Ş, 50 yaşındaki Belediye Başkanı Hilmi Şen, 40 yaşındaki şoförü Mikayil Çelikkol, 42 yaşındaki Ömer Şengül, 45 yaşındaki Koray Kaya ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişiyi silahla yaraladı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. İki kişi, hayatlarına müdahale edilmesine rağmen kurtarılamadı. Diğer üç yaralının tedavisi ise devam ediyor.

Failin Yakalanması

Başkan Şen ile şoförünün akrabası olduğu öğrenilen şüpheli E.Ş. gözaltına alındı. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, olayın ardından hastane önünde yaptığı açıklamada, durumu ayrıntılı bir şekilde aktardı. Vali Makas, olayın bir kargaşa sonucu silahlı kavgaya dönüştüğünü belirtti. Valilik Açıklaması

Vali Makas, "Balışeyh ve Kırıkkale halkının başı sağ olsun. Olaydan sonra faili yakaladık. Adli tahkikat başlatıldı. Tüm insanlarımızı itidale davet ediyoruz" dedi.

Tepkiler ve Destek

Olayın ardından, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, ilçe belediye başkanları ve birçok kişi hastaneye gelerek destek verdi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki silahlı saldırıda Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile makam şoförü yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından çok sayıda kişi, Yüksek İhtisas Hastanesi önünde toplandı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki silahlı saldırıda Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile makam şoförü yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından çok sayıda kişi, Yüksek İhtisas Hastanesi önünde toplandı.