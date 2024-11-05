Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in Cenazesi Toprağa Verildi

Kırıkkale'de Trajik Bir Olay

Balışeyh ilçesinde kuzeni tarafından silahla öldürülen Belediye Başkanı Hilmi Şen (50), geçtiğimiz günlerde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni ve İştirakçiler

Başkan Şen'in cenazesi, Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ailesi tarafından alınarak Balışeyh Merkez Camisi'ne getirildi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Vali Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ve birçok ilçe belediye başkanı ile siyasi parti temsilcileri ve halk katıldı.

Olay ve Sonrası

Olay, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlere katılan ve ardından Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Hilmi Şen'in yaşadığı trajik bir durum olarak kayıtlara geçti.

Şen’in kuzeni E.Ş., TOKİ konutları bölgesinde başkan, koruması Mikail Çelikkol (40) ve diğer iki kişiyi silahla yaralayarak, ardından da başkan ve korumasının hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Yaralanan diğer bireyler panik anında yaralandı. Olay sonrasında gözaltına alınan E.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korumanın Cenazesi

Hayatını kaybeden koruma Mikail Çelikkol'un cenazesi ise Merkez Döndü Kadın Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ağaylı köyü'nde toprağa verilmek üzere götürüldü.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla öldürülen Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in (50) cenazesi, Balışeyh Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla öldürülen Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in (50) cenazesi, Balışeyh Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.