DOLAR
34,34 0,03%
EURO
37,46 -0,2%
ALTIN
3.023,21 -0,04%
BITCOIN
2.363.314,12 -2,07%

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in Cenazesi Toprağa Verildi

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kuzeni tarafından vurulan Belediye Başkanı Hilmi Şen'in cenazesi defnedildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 14:05
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in Cenazesi Toprağa Verildi

Kırıkkale'de Trajik Bir Olay

Balışeyh ilçesinde kuzeni tarafından silahla öldürülen Belediye Başkanı Hilmi Şen (50), geçtiğimiz günlerde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni ve İştirakçiler

Başkan Şen'in cenazesi, Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ailesi tarafından alınarak Balışeyh Merkez Camisi'ne getirildi.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Vali Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ve birçok ilçe belediye başkanı ile siyasi parti temsilcileri ve halk katıldı.

Olay ve Sonrası

Olay, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlere katılan ve ardından Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Hilmi Şen'in yaşadığı trajik bir durum olarak kayıtlara geçti.
Şen’in kuzeni E.Ş., TOKİ konutları bölgesinde başkan, koruması Mikail Çelikkol (40) ve diğer iki kişiyi silahla yaralayarak, ardından da başkan ve korumasının hayatını kaybetmesine neden olmuştu.
Yaralanan diğer bireyler panik anında yaralandı. Olay sonrasında gözaltına alınan E.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korumanın Cenazesi

Hayatını kaybeden koruma Mikail Çelikkol'un cenazesi ise Merkez Döndü Kadın Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ağaylı köyü'nde toprağa verilmek üzere götürüldü.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla öldürülen Balışeyh Belediye Başkanı...

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla öldürülen Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in (50) cenazesi, Balışeyh Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla öldürülen Balışeyh Belediye Başkanı...

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla öldürülen Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in (50) cenazesi, Balışeyh Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

İLGİLİ HABERLER

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Unsurlara Darbe
2
Pendik'te Skuter Kullanıcısı Kadın Tırın Altında Can Verdi
3
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in Cenazesi Toprağa Verildi
4
CHP'nin Esenyurt Ziyareti ve Açıklamalar
5
1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımına Yönelik Sınav İlanı
6
Can Tunaboylu'nun Kasten Yaralama ve Hakaret Davasında Karar Açıklandı
7
Fontaines D.C. İstanbul'da Konser Veriyor

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek