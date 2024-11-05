Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve Korumasının Katili Tutuklandı

Balışeyh'de Gerçekleşen Tragik Olay

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ve özel koruması Mikail Çelikkol, tabanca ile öldürüldü. Olayın zanlısı E.Ş., polisler tarafından gözaltına alındı ve gerçekleştirilen işlemlerin ardından Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi.

Tutuklama Süreci

Zanlı E.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde, seçim öncesinde Şen ile birlikte çalıştığını ve kendisine iş vaat edildiğini, fakat bu sözün tutulmadığını dile getirdi. Bu durumun ardından yaşanan tartışmanın olayın patlak vermesine sebep olduğu ifade edildi.

Olayın Detayları

Olay günü E.Ş., unuttuğu cep telefonunu almak için evine gittiği sırada Başkan Şen'i gördüğünü açıkladı. Daha sonra geri dönerken Şen ile konuşmak üzere yanına gittiği sırada tartışmanın başladığını ve olayın bu esnada gerçekleştiğini kaydetti.

Olay, TOKİ konutları bölgesinde meydana geldi. E.Ş. tarafından silahla vurulan Hilmi Şen (50), Mikail Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) yaralandı. Yaralılardan Şen ve koruması Çelikkol, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Seçim Süreci ve İstifa

Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden başkan seçilen Hilmi Şen, bu yılın temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tabancayla Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel koruması Mikail Çelikkol'u öldüren şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tabancayla Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel koruması Mikail Çelikkol'u öldüren şüpheli tutuklandı.