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Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve Şoförü Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü silahlı saldırıda hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 12:28
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve Şoförü Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Balışeyh'de Silahlı Saldırı: Başkan Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde gerçekleşen bir silahlı saldırıda, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile makam şoförü Mikayil Çelikkol, olaya müdahale eden diğer kişilerin yanı sıra yaralanarak hastaneye kaldırıldılar. Olayda Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) da yaralandı.

Saldırının Detayları

Şüpheli E.Ş., TOKİ konutları bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıda Hilmi Şen (50) ve şoförü Mikayil Çelikkol (40) ile birlikte 3 kişiyi daha silahla yaraladı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.

Maalesef, yapılan tüm müdahalelere rağmen Hilmi Şen ve Mikayil Çelikkol kurtarılamadı. Yaralanan diğer üç kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Şüpheli Gözaltında

Saldırının hemen ardından E.Ş. gözaltına alındı. Öte yandan, Hilmi Şen, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden seçilerek belediye başkanı olmuş, ancak yaz ayında partisinden istifa etmişti.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen...

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen...

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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