Balkan Alimleri Buluşması'nda İlim ve İslam Vurgusu

Balkan Alimleri Buluşması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kendi Gök Kubbemiz Balkan Alimleri Buluşması" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, ilimin insanlığın ihyası için yeniden kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "İlim, bilim, hikmet, irfan bunlar insanlığın ihyası ve kurtuluşu içindir" dedi.

İslam'ın Medeniyet Anlayışı

Etkinlikte ayrıca, Erbaş İslam'ın ilim ve alimler üzerinden kurulan bir medeniyet olduğunu ifade etti. Alimlerin bu mirasa sahip çıkmaları gerektiğini belirten Erbaş, Hz. Muhammed'in sözlerini hatırlatarak, "Size iki şey emanet bıraktım. Bunlara sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız, Allah'ın kitabı ve resulünün sünneti" dedi.

Kudüs ve Müslümanların Birliği

Erbaş, Kudüs'ün işgali ve bu durumun ne denli önemli bir mesele olduğunu da anlattı. Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü kurtardığı dönemi hatırlatarak, "Müslümanların birlik beraberlik içinde hareket etmesi gerekiyor" dedi. Ayrıca, tarihsel verilerle işgalin sona ermesi için dua ettiklerini belirtti.

Ilmin Üzerindeki Sorumluluk

Erbaş, Batı'nın ilmi kötüye kullanmasına dikkat çekerek, "İlkokuldan üniversiteye kadar bilim eğitiminin mantığını öğretmeliyiz" çağrısında bulundu. "İnsanlığı yaşatmak, ihya etmek için ilmi kullanılmalı, imha için değil" ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.

Diğer Konuşmacılardan Mesajlar

Etkinlikte Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu gibi birçok değerli isim de yer aldı. Sezer, "Türkiye tüm mazlumların yanındadır" dedi. Hatipler, Balkanlar'ın gönül yurdu olduğunu belirtti. Hacımüftüoğlu ise bir medeniyet krizine vurgu yaptı.

İki gün sürecek olan bu buluşma, Balkanlardan gelen pek çok alimle çok sayıda önemli tartışmaya ev sahipliği yapacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Edirne Valiliğinin desteği, Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde Edirne Mimar Sinan Vakfı, Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu paydaşlığında İslam Alimleri Vakfınca Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kendi Gök Kubbemiz Balkan Alimleri Buluşması" programına katıldı. Etkinlikte, Edirne Valisi Yunus Sezer (sol 2), Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler (sağda), İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu (sağ 2) ile başkan yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Karataş (solda) da yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Edirne Valiliğinin desteği, Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde Edirne Mimar Sinan Vakfı, Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu paydaşlığında İslam Alimleri Vakfınca Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kendi Gök Kubbemiz Balkan Alimleri Buluşması" programına katıldı. Etkinlikte, Edirne Valisi Yunus Sezer (sol 2), Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler (sağda), İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu (sağ 2) ile başkan yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Karataş (solda) da yer aldı.