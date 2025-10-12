Balkan Şampiyonası'nda Gümüş Madalya: Tokatlı Ahmet Ensar Akbaş Coşkuyla Karşılandı

Balkan Şampiyonası'nda Gümüş Madalya: Tokatlı Ahmet Ensar Akbaş Coşkuyla Karşıladı

Romanya'da 7-12 Ekim tarihlerinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'na Cluj-Napoca kentinde katılan Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinden Ahmet Ensar Akbaş, 15 yaş kategorisinde ikinci olarak memleketine döndü.

Efsane güreşçi Hüseyin Akbaş'ın torunu olan başarılı sporcu için beldede büyük bir sevinç yaşandı.

Coşkulu karşılama ve ödül

Akbaş, Çevreli beldesine konvoy eşliğinde gelirken, Çevreli Beldesi Belediye Başkanlığı önünde kendisi için kurban kesildi. Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, genç sporcuyu küçük altın ile ödüllendirdi.

Başkan Soysal, yaptığı açıklamada, "Ahmet Ensar Akbaş, şampiyonada ikinci oldu. Beldemiz adına kendisini tebrik ediyorum. Başarılarının devanı diliyorum." dedi.

Akbaş'ın antrenörü Aziz Erdoğdu da "Bu karşılama için Başkanımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Genç sporcu Ahmet Ensar Akbaş ise, "Dedem Hüseyin Akbaş gibi bir güreşçi olmak istiyorum. Bana güzel bir karşılama yaptıkları için mutluyum. Belediye başkanımıza, belde halkımıza ve aileme çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

