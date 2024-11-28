Balkanlar'da Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu Gerçekleşti

Uluslararası Balkanlar'da Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Ahmet Günşen, Hacı Bektaş Veli tarafından "Rumeli'nin gözcüsü" olarak tanımlanan Kızıl Deli Sultan'ın (Seyyid Ali Sultan) Balkanlar'ı fethetmedeki kritik rolünü vurguladı.

Edirne'de Önemli Bir Toplantı

Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen sempozyum, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Günşen, "Müridi Sadık Abdal'ın Dilinden Kızıl Deli Sultan ve Rumeli'nin Fethindeki Rolü" başlıklı bir sunum ile katılımcılara bilgi verdi.

Kızıl Deli Sultan'ın Önemi

Prof. Dr. Günşen, Kızıl Deli Sultan'ın Alevi-Bektaşi inanç kültürünün önde gelen isimlerinden biri olduğunu belirterek, türbesinin Yunanistan'ın Dimetoka kentine bağlı Ruşenler köyünde bulunduğunu ifade etti. Günşen, ayrıca Kızıl Deli Sultan'ın Osmanlı'nın Rumeli'deki fetih hareketlerinde önemli bir rol oynadığını da dile getirdi.

Tarihi Süreçteki Rolü

Günşen, Kızıl Deli Sultan'ın Hacı Bektaş Veli'nin yönlendirmesiyle birlikte kırk yiğidiyle Balıkesir'e geldiğini ve sonrasında birçok kerametle Çanakkale Boğazı'nı geçerek Gelibolu'ya ulaştığını anlattı. 1354 yılında Gelibolu'da meydana gelen bir deprem sonrası, alperenlerin bu durumu fırsata çevirerek Süleyman Paşa önderliğinde Gelibolu'yu fethettiklerini kaydetti.

Balkanlar'da Hızlı Fethi

Günşen, Balkanlar'da fetih sürecinin hızlı bir şekilde gerçekleştiğine dikkat çekerek, 1354'te Gelibolu'nun, 1361'de Edirne'nin, 1389'da Kosova'nın ve 1396'da Niğbolu'nun fethedildiğini vurguladı. "Balkanlar'da fetih sürecinin asıl alt yapısını kuranlar, kolonizatör Türk dervişleri olan alperen gazilerdir; bunlardan biri de Kızıl Deli Sultan'dır. Kızıl Deli Sultan, Hacı Bektaş Veli'nin Velayetnamesi'nde Balkanlar'ın Rumeli'nin gözcüsü ve fatihi olarak tanınmaktadır," dedi.

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Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Günşen, Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ve Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformunca Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Balkanlar'da Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu'nda "Müridi Sadık Abdal'ın Dilinden Kızıl Deli Sultan ve Rumeli'nin Fethindeki Rolü" başlıklı sunum yaptı.