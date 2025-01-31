Balkanlar'da Artan Gıda Fiyatlarına Tepki: Bir Günlük Boykot Başlatıldı

Balkanlar'da Gıda Fiyatlarına Tepki Boykotu

Son dönemlerde artan gıda fiyatları, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Slovenya, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya'da vatandaşları sokağa çıkararak bir günlük boykota yönlendirdi. Tüketici derneklerinin öncülüğünde gerçekleştirilen bu boykot, sosyal medya üzerinden büyük bir katılımla destek buldu.

Marketler Boş Kaldı

Boykot çağrısı nedeniyle, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sabah saatlerinde marketler boş kaldı. Bununla birlikte, boykot edileceği duyurulan kafelerin ise hizmet vermeye devam ettiği gözlemlendi. Sırbistan'da da benzer bir durum yaşandı; vatandaşlara, bugün için marketlerden alışveriş yapmamaları önerildi.

Karadağ ve Hırvatistan'daki Durum

Karadağ'da, boykotun etkisiyle marketlerin çoğu boş kaldı. Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, halkın hislerine duyduğu saygıyı dile getirerek boykota destek verdiğini açıkladı. Hırvatistan'daki boykot hareketi, geçen hafta başlamıştı ve bu hafta kapsamı genişletilerek alışveriş merkezlerini de içerisine aldı. Ülkedeki bazı marketler, boykot sonrası fiyat indirimlerine gitmeye başladı.

Slovenya ve Kuzey Makedonya'da Tepkiler

Slovenya'da sosyal medyada yapılan çağrılarda, yüksek gıda fiyatlarını protesto etmek amacıyla marketlerin boykotu talep edildi. Kuzey Makedonya'da ise, sivil toplum kuruluşları benzer bir çağrıyla vatandaşları marketleri boykot etmeye davet etti. Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, marketlerde denetimlerin artırılacağını ve yasalara uymayan işletmelere ceza verileceğini belirtti.