Balkanlar'da Türk Kahvesi Günü Kutlandı

Türk Kahvesi Balkanlar'da Tanıtıldı

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla, Türk kahvesi Balkan ülkelerinde büyük bir coşkuyla tanıtıldı. Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta düzenlenen etkinliklerle Türk kahvesinin eşsiz kültürü kutlandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda davetli yer aldı. Üsküp Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Cüneyt Talha Özyürek, yaptığı konuşmada, Balkanlar ve dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin, Türk kahvesini tatmadan ülkelerine dönmediklerini belirtti.

Özyürek, "Türk kahvesi aile, dost ve sevdiklerimizle bir araya gelmenin bir vesilesi niteliğindedir." dedi. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2013 yılında Türk kahvesinin Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklenmesini vurgulayarak, "Türk kahvesi bizler için yalnızca bir içecek olmanın çok ötesinde, kültürümüzün ve geleceğimizin ayrılmaz bir parçasını teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlikler, Kosova'nın Priştine, Prizren, İpek ve Arnavutluk'un İşkodra şehirlerinde bulunan Yunus Emre Enstitüleri tarafından da organize edildi. Bu etkinliklerde katılımcılara Türk kahvesinin tarihçesi hakkında bilgiler verilirken, kumda pişirilen Türk kahvesi, lokum ve çeşitli ikramlar da sunuldu.

Türk kahvesi, 2013 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilerek, 5 Aralık'ın "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmasına öncülük etmiştir.

Türk kahvesi, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği rezidansında tanıtıldı. Etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

Türk kahvesi, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği rezidansında tanıtıldı. Etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.