DOLAR
34,76 -0,26%
EURO
36,78 -0,15%
ALTIN
2.944,09 -0,39%
BITCOIN
3.353.772,44 2,63%

Balkanlar'da Türk Kahvesi Günü Kutlandı

Balkan ülkeleri, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla Türk kahvesini tanıttı ve etkinlikler düzenlendi.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 20:32
Balkanlar'da Türk Kahvesi Günü Kutlandı

Türk Kahvesi Balkanlar'da Tanıtıldı

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla, Türk kahvesi Balkan ülkelerinde büyük bir coşkuyla tanıtıldı. Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta düzenlenen etkinliklerle Türk kahvesinin eşsiz kültürü kutlandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda davetli yer aldı. Üsküp Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Cüneyt Talha Özyürek, yaptığı konuşmada, Balkanlar ve dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin, Türk kahvesini tatmadan ülkelerine dönmediklerini belirtti.

Özyürek, "Türk kahvesi aile, dost ve sevdiklerimizle bir araya gelmenin bir vesilesi niteliğindedir." dedi. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2013 yılında Türk kahvesinin Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklenmesini vurgulayarak, "Türk kahvesi bizler için yalnızca bir içecek olmanın çok ötesinde, kültürümüzün ve geleceğimizin ayrılmaz bir parçasını teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlikler, Kosova'nın Priştine, Prizren, İpek ve Arnavutluk'un İşkodra şehirlerinde bulunan Yunus Emre Enstitüleri tarafından da organize edildi. Bu etkinliklerde katılımcılara Türk kahvesinin tarihçesi hakkında bilgiler verilirken, kumda pişirilen Türk kahvesi, lokum ve çeşitli ikramlar da sunuldu.

Türk kahvesi, 2013 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilerek, 5 Aralık'ın "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmasına öncülük etmiştir.

Türk kahvesi, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te...

Türk kahvesi, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği rezidansında tanıtıldı. Etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

Türk kahvesi, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te...

Türk kahvesi, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği rezidansında tanıtıldı. Etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Milletvekili Ali Şahin, Parlatino Genel Kurulu'nda Önemli Mesajlar Verdi
2
Arap Birliği Suriye Konulu Acil Toplantıyı Erteledi
3
Manisa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
4
8. Türk-Alman Tiyatro Festivali Berlin'de Başladı
5
MEB'den Öğrenci Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik: Yeni Düzenlemeler Resmi Gazete'de
6
New York'ta Dünya Türk Kahvesi Günü Coşkuyla Kutlandı
7
Suriye'nin Humus İli'ndeki Resten Otoban Köprüsüne Hava Saldırısı Düzenlendi

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor