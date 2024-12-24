Balkanlar'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Balkanlar'da Yoğun Kar Yağışı Devam Ediyor

Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'da etkili olan yoğun kar yağışı, bölgedeki hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Birçok bölgede yollar kapanırken, elektrik kesintileri de yaşanıyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, Şehir merkezi yakınındaki Bjelasnica Dağı'nda bu rakam 174 santimetreye ulaştı. Kar yağışı özellikle ülkenin kuzeybatısında etkisini gösteriyor.

Bosna Hersek Federasyonu Hidrometeoroloji Kurumu, yağışların 27 Aralık Cuma gününe kadar devam edeceğini duyurdu. Ülkede pek çok köy yolunun ulaşıma kapandığı bildiriliyor ve şehir merkezlerinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Eğitim de bazı bölgelerde ara vermiş durumda.

Hırvatistan ve Sırbistan'daki Durum

Bölge ülkelerinden Hırvatistan'da da benzer sorunlar yaşanıyor. Dalmaçya kıyısı yakınlarında meydana gelen kar ve fırtınanın etkisiyle otoyollarda trafik akışında aksamalar gözlemleniyor. Hırvatistan Meteoroloji Kurumu, vatandaşlara dikkatli olmaları ve olası ağaç devrilmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad ve diğer pek çok kenti de kar yağışından etkileniyor. Sırbistan Meteoroloji Kurumu, dün verdiği kırmızı alarm durumunun devam ettiğini bildirerek, yerel halkı dikkatli olmaya çağırdı.

Yoğun kar yağışının hafta sonuna kadar Balkanlar'da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kar kalınlığı 30 santimetre olarak ölçülürken, kar kalınlığı şehre yakın Bjelasnica Dağı'nda 174 santimetreye ulaştı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kar kalınlığı 30 santimetre olarak ölçülürken, kar kalınlığı şehre yakın Bjelasnica Dağı'nda 174 santimetreye ulaştı.