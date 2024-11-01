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Balkanlar'ın Davos'u Edirne'de Geleneksel Hale Geliyor

Edirne, Balkan İş ve Yatırım Forumu ile iş dünyası için önemli bir buluşma noktası oluyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 09:15
Balkanlar'ın Davos'u Edirne'de Geleneksel Hale Geliyor

Balkanlar'ın Davos'u Edirne'de Geleneksel Hale Geliyor

Edirne'de düzenlenen ve "Balkanlar'ın Davos'u" olarak adlandırılan Balkan İş ve Yatırım Forumu, gelecekte geleneksel bir etkinlik olarak devam ettirilecek.

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ile Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen foruma katılımın yüksek olduğunu ifade etti. Sezer, "Edirne, tarihi payitaht olmanın yanı sıra, Balkanlar'a hitap eden bir şehir. Bu forumda, Balkanlar'ın farklı ülkelerinden 600'e yakın iş insanı ve sektör temsilcisi bir araya geldi," dedi.

Sezer, Türkiye'nin Balkanlar'daki etkisinin büyük olduğunun altını çizerek, "Balkanlar'da resmi ilişkilerin ötesinde, iş insanları ve halklar arasında sınırların kalktığı samimi ilişkileri bu forumla organize hale getiriyoruz. Edirne, bunun için çok uygun bir yer," diye ekledi.

Edirne'nin sanayi, ticaret ve tarım alanlarındaki gelişim hedeflerini de vurgulayan Sezer, "Forumun başarılı sonuçlar doğurmasını bekliyoruz. Sayın bakanlarımızın liderliğinde, konulara özel ve sektör bazlı çalışmalara devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

İş Dünyası Buluştu

Dün gerçekleşen forumda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka gibi birçok bakan ve iş dünyası temsilcisi yer aldı. Ayrıca, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda iş insanı etkinlikte buluştu.

Bu tür etkinliklerin, Edirne’nin hem Trakya'nın hem de Balkanlar'ın sanayi ve ticaret merkezi olma hedefinde önemli rol oynayacağı düşünülüyor.

Edirne'de Valilik ev sahipliğinde düzenlenen "Balkanlar'ın Davos"u olarak nitelenen Balkan İş ve...

Edirne'de Valilik ev sahipliğinde düzenlenen "Balkanlar'ın Davos"u olarak nitelenen Balkan İş ve Yatırım Forumu geleneksel hale getirilecek. Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere dün Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) destekleriyle gerçekleştirilen Balkan İş ve Yatırım Forumu'nu değerlendirdi.

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