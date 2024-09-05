Balkanlarda Süreli Yayınlar: İslam Düşüncesinin Serüveni Programı Bosna Hersek'te Yapıldı

Bosna Hersek'te 'Balkanlarda Süreli Yayınlar' Programı Düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle "Balkanlarda Süreli Yayınlar: İslam Düşüncesinin Serüveni, 1918-2018" başlıklı bir program gerçekleştirildi.

YTB Başkanı Abdullah Eren'in Değerlendirmeleri

Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, 19. yüzyılda İslam dünyasının parçalandığını, 20. yüzyılın başlarında ise farklı coğrafyalardaki İslam toplumlarının sömürge ve zulümlerle mücadele ettiğini belirtti. "20. yüzyılda İslam coğrafyasında ciddi bir fikri hareketlilik söz konusu. Bu çerçevede yaptığımız bu projeyle, bilhassa Balkanlar için zor bir dönemi ele almış oluyoruz" diye ekledi.

Projenin Koordinatörü Dr. Ahmet Köroğlu'ndan Bilgiler

Projenin koordinatörlerinden Dr. Ahmet Köroğlu ise bu çalışmanın, Balkanlar'daki Müslümanların düşüncelerini incelemeyi amaçladığını söyledi. Köroğlu, proje süresince 20. yüzyılda İslam dünyasında tartışılan konuların yanı sıra süreli yayınlar aracılığıyla fikirlerin nasıl şekillendiğini araştırdıklarını vurguladı.

Dr. Sevba Abdula'nın Vurguları

Balkan Çalışmaları Vakfı Başkanı Dr. Sevba Abdula, İstanbul, Üsküp ve Saraybosna arasında güçlü bir iletişim olduğuna değinerek, Balkanlar'daki süreli yayınların önemine dikkat çekti. Abdula, birçok araştırmacının bu süreçte aktif rol aldığını belirtti.

Paneller ve Gelecek Hedefleri

Programın sonunda çeşitli paneller düzenlendi. 2023-2025 yılları arasında sürdürülecek olan proje, 1918-1945, 1945-1990 ve 1991-2018 yılları arasındaki dönemi ele alırken, sözlü tarih çalışmalarıyla desteklenmesi uzun vadeli hedefleri arasında yer alıyor.

Proje, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Kosova, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Hırvatistan'da ortaya çıkan süreli yayınları kapsıyor. Bu çerçevede, kültürel değerlerin kayıt altına alınması ve önemli bir arşiv oluşturulması bekleniyor.