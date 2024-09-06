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Balkanların Huzuru İçin Türkiye'nin Stratejisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkanlar'daki barış için Türkiye'nin diyalog ve müzakere yoluyla sorunları çözeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 23:34
Balkanların Huzuru İçin Türkiye'nin Stratejisi

Balkanlarda Barış Vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkanlar'daki gerilim konularında Türkiye'nin her zaman diyalog, barış ve müzakere ile çözüm yolunu benimsediğini ifade etti. Fidan, "Kosova'nın barış içinde olması, Balkanların huzur içinde olması bir numaralı stratejimiz"

Prizren'deki Programda Soydaşlarla Buluşma

Bakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'nda düzenlenen etkinlikte hem Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti, hem de Türk varlığının değerini vurguladı. "Türk dilini, kültürünü ve tarihini burada yaşatıyor olmanız bizim için son derece önemli,"

Türkiye'nin Destekleme Taahhüdü

Bakan Fidan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yıllardır olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olmaya devam edecek,"

Kosova ile Sıcak İlişkiler

Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Fidan, her alanda Türkiye-Kosova işbirliğinin güçlendiğini ifade etti. "Kosova'nın barış içinde olması, Balkanların huzur içinde olması bizim için hayati öneme sahip,"

Kültürel Etkileşim ve Eğitime Destek

Fidan, son yıllarda Türkiye'den Kosova'ya gelen turist sayısındaki artışa değinerek, özellikle Türk kültürü ve dilinin korunması için gösterilen çabaların önemini vurguladı. Ayrıca, Türk gençlerinin Türkiye'de eğitim alabilmeleri için yeni imkanlar sunduklarını belirtti.

İşbirlikleri ve Yatırımların Artışı

Son olarak, Bakan Fidan, Türk iş insanlarının Kosova'daki yatırımlarının arttığını ve Türk Hava Yolları'nın Kosova'ya olan sefer sayısını yoğunlaştırdığını ifade ederek, bu bağların iki ülke için büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda soydaşlarla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda soydaşlarla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda soydaşlarla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda soydaşlarla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda soydaşlarla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda soydaşlarla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda soydaşlarla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda soydaşlarla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda soydaşlarla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda soydaşlarla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda soydaşlarla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda soydaşlarla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda soydaşlarla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda soydaşlarla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın Prizren şehrindeki Motrat Qirazi Okulu'ndaki programda soydaşlarla bir araya geldi.

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