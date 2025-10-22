Ballıkayalar Kanyonu'nda Sonbahar: Gebze'nin 1,5 km'lik Yürüyüş Rotası

Ballıkayalar Kanyonu sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini karşılıyor

Türkiye'nin en beğenilen yürüyüş rotalarından biri olarak gösterilen Ballıkayalar Kanyonu, sonbaharın gelişiyle ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

Tabiat parkı ve kanyonun özellikleri

Gebze ilçesinde yer alan ve ismini verdiği 1847 hektar alanı kapsayan Ballıkayalar Tabiat Parkı içinde bulunan kanyon, yeşilin yanı sıra kahverengi ve sarı tonlarının hakim olduğu bir doğa manzarasıyla öne çıkıyor.

Kanyonun uzunluğu 1,5 kilometre olup, genişliği 40 ile 80 metre arasında değişiyor. Çevresinde Tavşanlı, Pelitli, Köseler, Balçık ve Muallimköy gibi yerleşim merkezleri bulunuyor.

Biyoçeşitlilik ve faaliyetler

Bölgedeki yoğun sanayiye rağmen park, zengin flora ve faunasıyla dikkat çekiyor. Parkta 15'i bölgeye ait olmak üzere 416 canlı türü yaşamını sürdürüyor.

Dağcılık, tırmanma, doğa yürüyüşü, piknik ve kamp gibi aktiviteler için tercih edilen Ballıkayalar, Akdeniz ile Avrupa-Sibirya bitkiler coğrafyasının geçit kuşağında yer alıyor ve doğada vakit geçirmek isteyenler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Türkiye'nin en güzel yürüyüş rotalarından biri olarak gösterilen 1,5 kilometre uzunluğundaki Ballıkayalar Kanyonu, ziyaretçilerini sonbaharın renkleriyle ağırlıyor. Gebze ilçesinde adını verdiği 1847 hektar alanı kapsayan Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın içinde bulunan kanyon, sonbaharın güzelliklerini yansıtıyor.