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Balon Balığı Avcılığı Destekleri: 373 Bini Aşan Yakalama ile Ekosisteme Katkı

2020'den beri balon balığı avcılığı destekleriyle 373 bin balon balığı yakalandı ve ekosistem korundu.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 12:52
Balon Balığı Avcılığı Destekleri: 373 Bini Aşan Yakalama ile Ekosisteme Katkı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, balon balığı avcılığına yönelik desteklerin başladığı 2020 yılından bu yana toplam 373 bin 494 balon balığının yakalandığını bildirdi. Yumaklı, bu yakalamalar sayesinde yaklaşık 28 milyon 12 bin 50 yeni bireyin ekosisteme girişi engellendiğini vurguladı.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle Kızıldeniz'den Akdeniz'e yerleşen balon balıklarının, Ege ve Marmara'dan sonra Karadeniz'e de ulaşmasının beklendiğini belirtti. 2020 yılında pilot çalışma olarak başlatılan balon balığı avcılığının teşvikine yönelik desteklerin, toplum ve balıkçılar arasında ilgi uyandırmasıyla devam ettiğinin altını çizen Yumaklı, 2021'den 2024 yılına kadar sürecek olan "Balon Balığı Avcılığının Desteklenme Tebliği"ni uygulamak için Cumhurbaşkanı Kararı alındığını ifade etti.

Yumaklı, av sürecinin devam etmesi için 2025-2026 yıllarında balon balığı avlayan balıkçılara doğrudan destek verileceğini açıkladı. Bu bağlamda, benekli balon balığı (Lagocephalus sceleratus) destekleme fiyatı yüzde 100 artırılarak 12,5 liradan 25 liraya, diğer balon balığı türlerinde ise yüzde 400 artırılarak 2,5 liradan 10 liraya çıkarılacak.

Bakan Yumaklı, desteklemenin başladığı tarihten itibaren toplam 373 bin 494 balon balığı yakalandığını; avlanan bu balıklar sayesinde yaklaşık 28 milyon 12 bin 50 yeni bireyin ekosisteme girişi engellendiğini belirtti. Ayrıca, 2024 yılında 14 milyon 214 bin yeni bireyin ekosisteme girişi engelleneceği öngörülüyor. Balon balığı avcılığının desteklenmesi ile tatlı su biyoçeşitliliğini koruma amaçlı diğer düzenlemelerin yanı sıra balon balıklarının ilaç, deri ve tekstil gibi sanayi kollarında değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması yönünde de adımlar atıldığı kaydedildi.

Böylece, sucul biyoçeşitliliğin korunması ve balıkçıların desteklenmesi sağlanırken, istilacı türlere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtildi.

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