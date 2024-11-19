Baltık Denizi'nde Sabotaj İhtimali: Telekomünikasyon Kablolarında Kopma Olayı

Baltık Denizi'nde Finlandiya, Almanya, İsveç ve Litvanya'yı etkileyen deniz altı telekomünikasyon kablolarında kopma olayı, muhtemel sabotaj endişelerini artırdı. Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yaşanan arızalar nedeniyle 'derin endişe' taşıdıklarını belirttiler.

Olayın merkezinde, Finlandiya ile Almanya arasında bağlantı sağlayan C-Lion1 deniz altı kablosu bulunuyor. Bu kablo, toplam uzunluğu 1173 kilometre ile Helsinki'nin Santahamina adası ile Almanya'nın Rostock kenti arasında uzanıyor. Cinia şirketi, kabloda yaşanan arıza nedeniyle telekomünikasyon hizmetlerinde aksaklık yaşandığını açıkladı.

Arızanın sebebi belirsizliğini korurken, bir onarım gemisinin bölgeye gönderileceği bildirildi. Cablonun onarılmasının genel olarak 5-15 gün sürebileceği ifade edildi. Finlandiya Ulusal Siber Güvenlik Merkezi Direktörü Samuli Bergström, kablonun koptuğunu doğrularken, olası sebeplerin araştırıldığını belirtti.

İsveç ile Litvanya Arasında da Kopma Tespit Edildi

İsveç'teki Telia iletişim şirketi, Litvanya ile İsveç arasındaki bir iletişim kablosunda da benzer bir arızanın tespit edildiğini duyurdu. Telia sözcüsü Audrius Stasiulaitis, sorunun fiziksel hasardan kaynaklandığını bildirdi.

Hibrit Savaş İhtimali ve Sabotaj Değerlendirmeleri

Her iki bakan ınk açıklamasında, kopma olaylarının 'hibrit savaş ihtimalini' gündeme getirdiği vurgulandı. Bu bağlamda Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Baltık Denizi'ndeki kabloların zarar görmesinin bir sabotaj olabileceğini öne sürdü.

Finlandiya'daki Jyväskylä Üniversitesi'nde siber güvenlik uzmanı Prof. Dr. Tapio Frantti, olayın kaza değil, kasıtlı bir eylem olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, Fin güvenlik birimleri, global düzeyde her yıl yaklaşık 200 deniz altı kablosunda kopma yaşandığını kaydetti.

Cinia CEO'su Ari-Jussi Knaapila, C-Lion1 kablosunun daha önce hiç kopmadığına dikkat çekerek, kablonun hasar görme nedeninin araştırılacağını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.