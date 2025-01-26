Baltık Denizi'nde Telekomünikasyon Kablolarında Hasar Tespit Edildi

Baltık Denizi'nde Telekomünikasyon Kablolarında Hasar

Letonya'nın Ventspils kenti ile İsveç'in Gotland Adası arasında doğrudan bağlantı sağlayan Baltık Denizi altındaki telekomünikasyon kablolarında hasar tespit edildi. Letonya Devlet Radyo ve Televizyon Merkezi (LVRTC) tarafından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde kabloların veri iletiminde kesintiler yaşandı.

Dış Etmenler Şüphesi

LVRTC Kurumsal İletişim Müdürü Vineta Sprugaine, yapılan kontroller sonrasında, kabloların hasarının dış etmenler nedeniyle gerçekleştiğinden şüphelendiklerini ifade etti. Sprugaine, 50 metre derinlikte bulunan kablolardaki hasarın onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra daha net bir şekilde tespit edileceğinin altını çizdi.

Uluslararası İletişim ve Destek

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise olayla ilgili yaptığı paylaşımda, Letonya Başbakanı Evika Silina ile görüştüğünü belirtti ve olayın sorumlularının tespit edilmesine destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Geçmişteki Olaylar

Bu olay, Aralık 2022'de yaşanan 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantı kesintisi ile benzerlik gösteriyor. O dönemde, Finlandiya elektrik şebekesi operatörü Fingrid, Finlandiya ile Estonya arasındaki elektrik şebekesi EstLink 2'nin de kesildiğini duyurmuştu. Ayrıca, kesinti sırasında, bölgeden Rusya'ya ait olduğu düşünülen gemilerin geçtiği iddiaları gündeme gelmişti.

AB ve NATO Tepkisi

Avrupa Birliği, Baltık Denizi'ndeki kesintiyi Rusya ile bağlantılandırırken, NATO da bu tür telekomünikasyon kablolarını her türlü sabotaj ve tehditten korumak amacıyla yeni bir misyon başlattıklarını duyurdu. Ayrıca, Rusya'nın, Avrupa'nın yaptırımlarına karşı gizli taşımacılık yapmak üzere eski tankerlerden oluşan bir filo kurduğu iddia ediliyor.