Balyoz Davasında Eski Yargıtay Üyeleri Yüce Divan'da Yargılandı

Balyoz Davasına Devam Edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpası olarak nitelendirilen "Balyoz davasında" yargılanan eski Yargıtay üyeleri, Yüce Divan'da yargılamalarına devam edildi. Duruşma, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirildi.

Tanıkların İfadeleri Alındı

Duruşmada, eski Yargıtay başkanları Hasan Gerçeker, Ali Alkan ve Nazım Kaynak tanık sıfatıyla dinlendi. Sanıklar arasında bulunan Ahmet Toker cezaevinden bağlantı sağlarken, Hamza Yaman, Ekrem Ertuğrul ve Abdurrahman Kavun duruşma salonunda hazır bulundu. Firari sanık Fikriye Şentürk ise henüz yakalanamadı.

Müştekilerin Dikkat Çeken İfadeleri

Müşteki Ahmet Küçükşahin, duruşmada yaptığı açıklamada, "Beynini örgüte kiralamış yargı mensuplarının bir Türk subayına neler yaşattığını anlatacağım" dedi. Balyoz davası nedeniyle yaşadığı süreci özetleyen Küçükşahin, "Balyoz Harekat Planı'nın ABD'de kaleme alındığını" ve Türkçe'ye çevrildiğini öne sürdü.

Eski Yargıtay Başkanlarından Yorumlar

Tanık olarak dinlenen eski Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, FETÖ talimatı ile bazı üyelerin belirlenmesiyle ilgili herhangi bir bilgisine sahip olmadığını belirtti. Diğer eski başkanlar da aynı şekilde bu iddialara dair bilgi sahibi olmadıklarını kaydetti.

Önemli Ara Kararlar

Duruşmada, diğer müştekilerin ve tanıkların ifadelerinin alınmasına, firari sanık Fikriye Şentürk hakkında yakalama kararı infazının beklenmesine ve Balyoz davası ile ilgili yargı süreçlerine dair bilgilerin istenilmesine karar verildi. Ayrıca, daha önce Yargıtay Başkanı olarak görev yapmış Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın tanık olarak dinlenmesi için gerekli yazışmalar yapılacak.

Ceza ve Gelecek Duruşma Tarihi

13 Şubat 2025 tarihinde devam edilecek duruşmada, daha önce yargılanan eski Yargıtay üyelerine ceza verilmişti. Ekrem Ertuğrul, örgüte yardım suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alırken, diğer eski yüksek yargıçlar ciddi hapis cezaları ile karşı karşıya kaldı. Anayasa Mahkemesi, yüksek yargıçları Anayasa'nın 148. maddesi gereğince Yüce Divan sıfatıyla yargılıyor.