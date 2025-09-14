BAMEX 2025: Türk Savunma Sanayisi İlk Kez Bamako'da

BAMEX 2025: Türk Savunma Sanayisi Mali'yi Ağırlayacak

11-14 Kasım tarihlerinde başkent Bamako'daki Uluslararası Konferans Merkezi'nde ilk kez düzenlenecek Bamako Expo (BAMEX) 2025, yalnızca Türk savunma sanayisi şirketlerinin katılımıyla gerçekleşecek.

Mali Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Tümgeneral Daoud Aly Mohammedine, basın toplantısında fuarın "Afrika'nın dört bir yanından ve ötesinden gelecek silahlı kuvvetleri, hükümetleri, uzmanları ve sanayi temsilcilerini bir araya getireceğini" söyledi.

Fuarın hedefi ve stratejik önemi

Mohammedine, "BAMEX, Türk ortaklarımızın güvenlik ve savunma alanındaki stratejik katkılarını, uluslararası bilgi birikimi ve teknolojik yeniliklerini öne çıkarma fırsatı sunacaktır." diyerek Mali'nin Sahel ve Batı Afrika'daki konumunun uluslararası işbirlikleri açısından önemine vurgu yaptı.

Mohammedine ayrıca, "Fuara burada ev sahipliği yapmak, Mali'nin Afrika kıtasında barış, güvenlik ve istikrarın teşviki konusundaki önemli rolünü kabul etmek demektir. Mali ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık, güven, bilgi birikimi ve ortak hedefler üzerine kurulu bir işbirliğinin neler başarabileceğini en iyi şekilde göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan, BAMEX 25'in sadece askeri teknolojilerin sergilendiği bir fuar olmadığını; Türkiye-Afrika işbirliğinin somut bir tezahürü olduğunu ve Afrika ülkelerine ihtiyaçlarına uygun çözümleri keşfetme, operasyonel kapasitelerini güçlendirme ve kalıcı partnerlikler kurma fırsatı sunduğunu belirtti.

Organizasyon ve katılımcılar

BAMEX 25 Ulusal Organizasyon Komisyonu Başkanı Amadou Degueni, etkinliğin "daha güvenli, daha dirençli ve daha egemen bir Afrika inşa etmek için uluslararası ölçekte bir buluşma noktası" olacağını söyledi. Degueni, Bamako Ulusal Polis Okulu'nda Türkiye ile düzenlenen demo gösterisinin başarılı geçtiğini ve bunun fuar fikrini pekiştirdiğini aktardı.

BAMEX, Mali Cumhurbaşkanlığı ve Sivil Güvenlik Bakanlığı himayesinde, Türk firması Prontaron Savunma Sanayi Organizasyon ve Dış Ticaret Ltd. Şti. (The Peak Defense) tarafından düzenlenecek.

Degueni, fuarın temasının "Afrika, küresel savunma inovasyonlarının merkezinde" olarak belirlendiğini ve Bamako'nun ulusal ve kıtasal ölçekte savunma, toprak güvenliği ve egemenlik konularına odaklanan uluslararası bir buluşma noktası olmayı hedeflediğini söyledi. Yaklaşık 30 Türk savunma sanayi firması fuarda yer alacak.

Katılımcı Türk firmalar

Fuara katılacak Türk firmalar arasında ASELSAN, Baykar, Makine Kimya Endüstrisi (MKE), Roketsan, 3E, Kale Kalıp, Sarsılmaz, TİTRA, STM, Akıncılar, ZSR, Atlas Force, Aktaş Silah, ESSAV, Skydagger ve OTOKAR bulunuyor.