Bamya Sıvısıyla Güçlendirilen Süper Tarhana, Deprem Çantalarına Ekleniyor

Bamya Sıvısıyla Güçlendirilmiş Süper Tarhana

Gaziantep Üniversitesi tarafından yürütülen TÜBİTAK destekli proje kapsamında, bamya sebzesinin kaygan sıvısı kullanılarak tarhananın besleyici özelliği artırıldı. Süper tarhana, yüksek protein ve amino asit içeriği ile deprem çantalarına uygun hale getirildi.

Projenin Başlangıcı ve Amaçları

GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram liderliğinde, Gıda Mühendisliği ve Biyoloji bölümlerinden akademisyenler, tarhanayı geliştirmek amacıyla bir araya geldi. Proje, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, depremzede bireylerin ihtiyaçlarına yönelik bir gıda tasarımı oluşturmayı hedefliyor.

Tarhananın Özellikleri

Laboratuvar testi sonuçları, bamya sıvısının tarhananın dayanıklılığına olumlu katkı sağladığını ve protein içeriğini zenginleştirdiğini gösterdi. Bu sayede, süper tarhana, uzun raf ömrü ile afet durumlarında önemli bir besin kaynağı haline geliyor.

İçerik ve Tüketim Yöntemleri

Prof. Dr. Bayram konu ile ilgili açıklamasında, "Bu ürün hem besleyici hem de sindirim sistemini düzenleyici özellikleri ile ön plana çıkmakta. Katı veya sıvı olarak tüketilebilen yeni bir tarhana bazlı süper gıda tasarlandı" dedi. Tarhana, sıcak ya da soğuk suyla karıştırılarak çorba kıvamında da tüketilebilecek.

Uzun Süreli Depolama ve Ulaşım

Projenin temel hedeflerinden bir diğerinin, deprem çantalarına eklenecek bu gıda maddesinin AFAD depolarında uzun süre saklanabilmesi olduğunu belirten Bayram, "Bu süper gıda, en az 2-3 yıl raf ömrüne sahip olacak şekilde tasarlandı," şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefleri

Bayram, "Projenin nihai amacı, depremzede bireylerin beslenmesini sağlayarak hayatlarını sürdürebilmelerine destek olmaktır. Süper tarhana, sadece afet dönemleri için değil, günlük yaşamda da sağlıklı bir besin kaynağı olacaktır,” dedi. Böylece, insanların beslenmelerini kalitesiz hale getirebilecek bir ürün olarak hayatımızda yer alacak.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri, besleyici özelliğiyle dikkati çeken tarhanayı, bamya sebzesinin kaygan sıvısıyla fonksiyonelliğini ve dayanıklılığını artırarak deprem çantalarına uygun hale getirdi. Yüksek protein ve amino asit içeriğiyle besleyici bir gıda olarak tasarlanan "süper tarhana", uzun raf ömrü sayesinde deprem çantalarına da eklenecek.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri, besleyici özelliğiyle dikkati çeken tarhanayı, bamya sebzesinin kaygan sıvısıyla fonksiyonelliğini ve dayanıklılığını artırarak deprem çantalarına uygun hale getirdi. Yüksek protein ve amino asit içeriğiyle besleyici bir gıda olarak tasarlanan "süper tarhana", uzun raf ömrü sayesinde deprem çantalarına da eklenecek.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri, besleyici özelliğiyle dikkati çeken tarhanayı, bamya sebzesinin kaygan sıvısıyla fonksiyonelliğini ve dayanıklılığını artırarak deprem çantalarına uygun hale getirdi. Yüksek protein ve amino asit içeriğiyle besleyici bir gıda olarak tasarlanan "süper tarhana", uzun raf ömrü sayesinde deprem çantalarına da eklenecek.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri, besleyici özelliğiyle dikkati çeken tarhanayı, bamya sebzesinin kaygan sıvısıyla fonksiyonelliğini ve dayanıklılığını artırarak deprem çantalarına uygun hale getirdi. Yüksek protein ve amino asit içeriğiyle besleyici bir gıda olarak tasarlanan "süper tarhana", uzun raf ömrü sayesinde deprem çantalarına da eklenecek.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri, besleyici özelliğiyle dikkati çeken tarhanayı, bamya sebzesinin kaygan sıvısıyla fonksiyonelliğini ve dayanıklılığını artırarak deprem çantalarına uygun hale getirdi. Yüksek protein ve amino asit içeriğiyle besleyici bir gıda olarak tasarlanan "süper tarhana", uzun raf ömrü sayesinde deprem çantalarına da eklenecek.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri, besleyici özelliğiyle dikkati çeken tarhanayı, bamya sebzesinin kaygan sıvısıyla fonksiyonelliğini ve dayanıklılığını artırarak deprem çantalarına uygun hale getirdi. Yüksek protein ve amino asit içeriğiyle besleyici bir gıda olarak tasarlanan "süper tarhana", uzun raf ömrü sayesinde deprem çantalarına da eklenecek.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri, besleyici özelliğiyle dikkati çeken tarhanayı, bamya sebzesinin kaygan sıvısıyla fonksiyonelliğini ve dayanıklılığını artırarak deprem çantalarına uygun hale getirdi. Yüksek protein ve amino asit içeriğiyle besleyici bir gıda olarak tasarlanan "süper tarhana", uzun raf ömrü sayesinde deprem çantalarına da eklenecek.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri, besleyici özelliğiyle dikkati çeken tarhanayı, bamya sebzesinin kaygan sıvısıyla fonksiyonelliğini ve dayanıklılığını artırarak deprem çantalarına uygun hale getirdi. Yüksek protein ve amino asit içeriğiyle besleyici bir gıda olarak tasarlanan "süper tarhana", uzun raf ömrü sayesinde deprem çantalarına da eklenecek.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri, besleyici özelliğiyle dikkati çeken tarhanayı, bamya sebzesinin kaygan sıvısıyla fonksiyonelliğini ve dayanıklılığını artırarak deprem çantalarına uygun hale getirdi. Yüksek protein ve amino asit içeriğiyle besleyici bir gıda olarak tasarlanan "süper tarhana", uzun raf ömrü sayesinde deprem çantalarına da eklenecek.