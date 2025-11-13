Bandırma'da 5 katlı binada yangın paniği — 600 Evler Mahallesi

Bandırma 600 Evler Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın maddi hasara yol açtı; ekiplerin müdahalesiyle can kaybı yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:54
Bandırma 600 Evler Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre yangının, çocuk odasında bulunan elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Yoğun dumanları fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Amirliği ekipleri yangını tamamen kontrol altına aldı.

Yangında evde maddi hasar meydana geldi; ancak can kaybı yaşanmadı. Ekipler bölgede gaz ve elektrik kaçağı ihtimaline karşı güvenlik önlemleri aldı.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

