Bandırma'da 5 katlı binada yangın paniği — 600 Evler Mahallesi

Bandırma'da 5 katlı binada yangın paniği

Olay

Bandırma 600 Evler Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre yangının, çocuk odasında bulunan elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Müdahale

Yoğun dumanları fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Amirliği ekipleri yangını tamamen kontrol altına aldı.

Hasar ve güvenlik

Yangında evde maddi hasar meydana geldi; ancak can kaybı yaşanmadı. Ekipler bölgede gaz ve elektrik kaçağı ihtimaline karşı güvenlik önlemleri aldı.

İnceleme

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

