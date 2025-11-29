Bandırma'da 6 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Bandırma'da aynı yönde ilerleyen 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı; trafik yaklaşık 1 saat durdu, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:24
Bandırma'da 6 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Bandırma'da 6 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aynı yönde ilerleyen 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden 16 APD 204 plakalı minibüs ile 16 NUP 19, 17 AIG 925, 10 PM 585, 34 FMA 166 plakalı otomobiller ve 34 EPM 812 plakalı cip henüz belirlenemeyen nedenle birbirine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Ulaşım

Kazada yaralanan bir kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Bandırma çıkışı bölünmüş yolda trafik yaklaşık 1 saat boyunca durma noktasına geldi. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BANDIRMA’DA 6 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALI

BANDIRMA’DA 6 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALI

BANDIRMA’DA 6 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALI

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
2
MUSKİ yağmur mesaisinde: Muğla'da mazgal temizliği 7/24 sürüyor
3
Boyteks ERVA Spor Okulu'nda Değerler Eğitimi
4
Ayvalık'ta Aç Kalan 8 Yaban Domuzu İlçe Merkezine İndi
5
Ayvalık’ta metrekareye 105.3 kg yağış: İlçe felç oldu
6
Malatya'da Ekip Aracında Fenalaşan Polis Memuru Hastaneye Kaldırıldı
7
Kayseri’de Toplu Taşımada Dijital Dönüşüm: GTFS ile Google Maps Entegrasyonu

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?