Bandırma'da çorba sırasında fenalaşan vatandaşa ilk yardım hayat kurtardı

Meşhur Çorbacı'da ilk müdahale sonucu vatandaş yeniden nefes aldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Meşhur Çorbacı isimli işletmede çorba içtiği sırada aniden fenalaşan 50’li yaşlardaki Şemistan, yere yığıldı.

O esnada işletmede yemek yiyen ve ilk yardım belgeli olan Adem Akkoca, hızlı ve bilinçli bir şekilde müdahale etti. Şemistan'ın dilini yuttuğunu düşünen Akkoca, eliyle dilini çıkardı.

Yapılan ilk müdahale sayesinde vatandaşın yeniden nefes alması sağlandı. Olayın hemen ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Yaklaşık 5 dakika içinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından Şemistan, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ADEM AKKOCA