Bandırma'da çorba sırasında fenalaşan vatandaşa ilk yardım hayat kurtardı

Bandırma'da Meşhur Çorbacı'da fenalaşan 50’li yaşlardaki Şemistan'a, ilk yardım belgeli Adem Akkoca'nın hızlı müdahalesi hayat kurtardı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:29
Bandırma'da çorba sırasında fenalaşan vatandaşa ilk yardım hayat kurtardı

Bandırma'da çorba sırasında fenalaşan vatandaşa ilk yardım hayat kurtardı

Meşhur Çorbacı'da ilk müdahale sonucu vatandaş yeniden nefes aldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Meşhur Çorbacı isimli işletmede çorba içtiği sırada aniden fenalaşan 50’li yaşlardaki Şemistan, yere yığıldı.

O esnada işletmede yemek yiyen ve ilk yardım belgeli olan Adem Akkoca, hızlı ve bilinçli bir şekilde müdahale etti. Şemistan'ın dilini yuttuğunu düşünen Akkoca, eliyle dilini çıkardı.

Yapılan ilk müdahale sayesinde vatandaşın yeniden nefes alması sağlandı. Olayın hemen ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Yaklaşık 5 dakika içinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından Şemistan, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ADEM AKKOCA

ADEM AKKOCA

BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE ÇORBA İÇMEK İSTEYEN BİR VATANDAŞ ANİDEN YERE YIĞILDI. O ESNADA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

