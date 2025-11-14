Bandırma'da hayvan ithalatı yargıya taşındı: Spiridon-II'deki 138 hayvanın 'uygunsuz' kararı dava konusu

Spiridon-II ile Bandırma'ya gelen 2 bin 901 damızlık gebe büyükbaştan 138'inin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygunsuz bulunması yargıya taşındı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:52
Balıkesir'in Bandırma Limanı'na gelen Spiridon-II isimli canlı hayvan gemisindeki işlemler, Balıkesir 2. İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması talebiyle dava edildi.

Uruguay'dan Türkiye'ye getirilen 2 bin 901 adet damızlık gebe büyükbaştan 138 tanesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygunsuz bulunduğu işlem dava konusu oldu.

Davacı iddiaları

Davacı tarafından sunulan dilekçede, hayvanların kimlik tespitinde ciddi hatalar yapıldığı, küpe ve RFID kontrollerinin bakanlık personeli yerine gemi çalışanları tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Uzun yolculuk nedeniyle hayvanların kirlenmesi sonucu küpe sinyallerinin okunamadığı ve bunun bazı hayvanların küpesiz olarak değerlendirilmelerine yol açtığı belirtildi.

Ayrıca hayvanların gemide günlerce bekletilmesi nedeniyle ölü doğumlar ve yavru kayıpları yaşandığı iddia edildi.

Bakanlığın savunması

Tarım ve Orman Bakanlığı ise savunmasında, gemideki hayvanlara ilişkin belgeler ile fiili tespitler arasında uyumsuzluk bulunduğunu, toplam 518 hayvanın kimlik bilgilerinde sorun tespit edildiğini bildirdi. Bakanlık, tüm işlemlerin mevzuata uygun şekilde Bandırma Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası ekiplerince yapıldığını ifade etti.

Mahkemenin yürütmenin durdurulması talebine ilişkin kararının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

