Bandırma Füze Kulübü kurucu üyesi 62 yıl sonra uzay heyecanını yeniden yaşadı

Türkiye’nin uzaya ilk adımını atan astronot Alper Gezeravcı, tarihi yolculuğuna 00.49’da ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatıldı. Bu heyecan verici olay, Türkiye’nin dört bir yanından büyük ilgi gördü. Antalya’nın Kepez ilçesindeki Dokumapark’ta yer alan Antalya Bilim Merkezi’nde de 300 kişilik bir grup, gençlerin ve çocukların ağırlıkta olduğu, merkezin konferans salonunda ekrandan canlı yayını takip etti.





Atilla Yedikardaşlar, Türkiye’nin uzay macerasının ilk kahramanlarından biri. Lise öğrencisiyken 5 bin 415 metre yüksekliğe çıkan bir füze yapmıştı. Türkiye’nin uzaya ilk adımını atmasına şahit olmanın mutluluğunu yaşayan Yedikardaşlar, “Bir şarkı vardır; Ah o gemide ben de olsaydım. Keşke o uzay aracında ben de olup Alper Gezeravcı'nın yanında oturabilseydim. Bir ağabeyleri olarak orada olsaydım. Çocukluğuma geri gittim" diye anlattı.





Atilla Yedikardaşlar, lise fen bölümünde okurken 5 bin 415 metre yüksekliğe ulaşan bir füze yapmayı başarmıştı. Füze, planladıkları yere paraşütle indi. Hava üs komutanı, bu başarılarından dolayı onlara 2 gün ücretsiz yemek ikram etti. Yedikardaşlar, “Hedefimiz ismimizi duyurabilmekti. Türkiye haritası üzerinde Bandırma mavi renkle işaretleniyordu. Mavi renk, amatör füze kulübümüzü simgeliyordu" dedi. Yedikardaşlar, uzay çalışmalarında ileri giden gençlere de başarı dileklerini iletti.