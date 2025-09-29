Bandırma-Tekirdağ Tren Feribot Hattı ile Marmaray'a göre 9 kat fazla yük taşınmasına imkan sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Tekirdağ Tren Feribot Hattı ile Marmaray'a kıyasla 9 kat daha fazla yük taşıma imkânı sağlandığını ve hattın Orta Koridor kapsamında demir yolu taşımalarını desteklediğini açıkladı.

Hat ve işletme ayrıntıları

Uraloğlu, hattın 9 Mayıs'ta devreye girdiğini, Van Gölü'nden sonra ülkenin ikinci tren feribot hattının hizmete alındığını ve Marmara Denizi üzerinde tren feribotu taşımacılığının başladığını hatırlattı.

Hattın hizmete alınmasından önce iki kıta arasındaki deniz geçişi için Marmaray hattının kullanıldığını anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Marmaray hattından parlayıcı, patlayıcı maddeler ve açık yüklerin geçişine izin verilmemekle birlikte, sadece bakım aralığında 2-3 saatlik zaman diliminde sınırlı yük treni geçişi yapılabiliyor. Güvertesinde 800 metre uzunluğunda ray bulunan ve 37 vagon taşıma kapasitesine sahip feribotun sefer süresi, ortalama 4 saat olarak planlandı. 7 gün 24 saat çalışacak sistemde, günde birden fazla sefer yapılabiliyor. Böylece zaman ve eşya cinsi sınırlaması olmadan taşıma yapılabilen ve askeri ve stratejik taşımalar için alternatif bir güzergah oluşturduk."

Uluslararası lojistiğe etkisi

Uraloğlu, Marmara Denizi üzerinden demir yolu-deniz yolu entegrasyonuyla kesintisiz, verimli ve çevreci bir lojistik akışının mümkün hale geleceğini, bunun da Türkiye'nin uluslararası taşımacılıktaki konumunu güçlendireceğini vurguladı. Hattın devreye alınmasından bu yana 21 sefer gerçekleştirildiği ve 35 bin ton yükün Marmara Denizi'ni geçtiği bilgisini paylaştı.

Yeni hattın Orta Koridor güzergahındaki taşımalar için destekleyici olduğuna değinen Uraloğlu, mesafe ve maliyet avantajlarını şöyle aktardı: Manisa–Kapıkule güzergahı 1119 kilometreden 445 kilometreye, Kayacık–Kapıkule ise 1023 kilometreden 871 kilometreye iniyor. Marmaray hattından taşınan yıllık yük miktarı ortalama 300 bin ton seviyesindeyken, Bandırma–Tekirdağ hattı yıllık 2,8 milyon ton kapasite sunuyor. Yeni tren feribot hattıyla Marmaray'a göre 9 kat daha fazla yük taşınmasına imkan sağlanarak Orta Koridor'daki demir yolu taşımaları destekleniyor.

Bu gelişmenin ihracatta da önemli avantajlar sağlayacağı belirtiliyor.