Bangladeş, Arakanlı Müslümanlara Destek Vermeye Devam Edecek

Bangladeş Hükümetinden Arakanlı Müslümanlara Destek Açıklaması

Bangladeş’in geçici hükümetine başdanışmanlık yapan Muhammed Yunus, ülkeye sığınan Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Dakka'da Yapılan Açıklamalar

Yunus, başkent Dakka’da düzenlenen bir etkinlikte Arakanlı Müslümanlar hakkında açıklamalarda bulundu. Hükümetin uluslararası, bölgesel ve ikili anlaşmalara bağlı kalacağının altını çizen Yunus, Bangladeş'in Birleşmiş Milletler (BM) temelinde çok taraflılığın aktif bir parçası olacağını vurguladı.

Barış Gücü Operasyonları ve Uluslararası Dayanışma

Bangladeş'in BM'nin barış gücü operasyonlarına katkının sürdürülmesi ve derinleştirilmesi konusundaki istekliliğini dile getiren Yunus, "Hükümetimiz, Bangladeş’e sığınan milyonu aşkın Arakanlıyı desteklemeye devam edecektir." dedi.

Güvenli Geri Dönüş Vurgusu

Yunus, uluslararası toplumun Arakanlı Müslümanların, güvenli ve haklarına sahip bir şekilde Myanmar'a yeniden dönebilmesi için sürdürülebilir insani yardımlar gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Arakan'daki Çatışmaların Arka Planı

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012 yılında Budistlerle Müslümanlar arasında çıkan çatışmalar sonucunda çok sayıda Müslüman hayatını kaybetmiş ve büyük bir kitlesel göç yaşanmıştır. 25 Ağustos 2017'de Myanmar ordusu, Budist milliyetçilerle birlikte kitlesel bir saldırı başlatarak mülteci krizine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, bu süreçte 900 binden fazla Arakanlı, Bangladeş’e sığınmıştır.