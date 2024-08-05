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Bangladeş Atılgan Adımlarla Geçiş Hükümeti Kurma Sürecine Girdi

Bangladeş ordusu, hükümet karşıtı protestolar sonucu geçiş hükümeti hazırlıklarını başlattı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 13:04
Bangladeş Atılgan Adımlarla Geçiş Hükümeti Kurma Sürecine Girdi

Bangladeş Ordusu Geçiş Hükümeti Kuracak

Bangladeş'te geniş kapsamlı hükümet karşıtı gösterilerin artması üzerine, ordudan önemli bir açıklama geldi. Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutundan ayrılmasıyla birlikte, ülkenin siyasi atmosferinde önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.

Geçiş Hükümeti Açıklaması

Bangladeş ordusu, bu tür olayların ardından asayişin sağlanması ve siyasi istikrarın tesis edilmesi amacıyla geçiş hükümetinin kurulması gerektiğini duyurdu. Bu gelişme, ülkede reform ve yeniden yapılanma sürecinin başlangıcını simgeliyor. Gözlerin Üzerinde Olduğu Süreç

Halk, ordunun bu adımının ardından huzur ve güven ortamının tesis edilmesini umuyor. Yeni hükümetin ne zaman kurulacağı ve hangi politikalarla geleceği ise merak konusu.

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