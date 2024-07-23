Bangladeş Başbakanı, Protestolardaki Şiddetin Sorumlusunu Muhalefet Olarak Belirtti

Bangladeş'te Protesto Gerginlikleri Devam Ediyor

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından başlayan protestoların ardından yaşanan şiddet olaylarını, ülkenin muhalefet partilerini hedef alarak yorumladı.

Toplantıda Açıklamalar Yaptı

Başbakan Hasina, Dakka'da iş dünyasının liderleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, günlerdir süren protestoların ve bunlara bağlı şiddet eylemlerinin ülkede büyük bir karmaşaya neden olduğunu belirtti. Bu olayların çeşitli can kayıplarına yol açtığını ifade etti.

Hasina, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini belirtirken, "(Sokağa çıkma yasağı) Bunu hiç istemedim. Durumlar düzeldiğinde yasağı kaldıracağız." şeklinde konuştu.

Şiddet Olaylarının Sorumlusu Olarak Muhalefet İddiası

Başbakan, şiddet olaylarının ana muhalefet partisi olan Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) ile Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi tarafından teşvik edildiğini öne sürdü. Bu protestolar, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların çocuklarına yönelik kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından patlak verdi.

Son Gelişmeler

Sonuç olarak, gösterilerdeki kayıpların sayısı 143'e ulaştı. 21 Temmuz'da Bangladeş Yüksek Mahkemesi, yaşanan gerilim üzerine, kontenjan oranını yüzde 30'dan yüzde 7'ye çekme kararı aldı ve geriye kalan yüzde 93'ünün de liyakat esasına dayalı şekilde dağıtılacağını açıkladı. Bu adım, gerginliğin azalmasına katkıda bulundu.