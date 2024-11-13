Bangladeş, BM İklim Görüşmelerinde Zengin Ülkeleri Eleştirdi

Bangladeş, Zengin Ülkeleri İklim Krizinde Sorumlu Buldu

Bangladeş'te geçici hükümete başdanışman olarak görev yapan Muhammed Yunus, gezegenin ısınmasında en büyük rolü oynayan zengin ülkeleri eleştirerek, Birleşmiş Milletler (BM) iklim görüşmelerinde pazarlık yapmak yerine iklim kriziyle başa çıkmak için fon sağlamaları gerektiğini vurguladı.

İklim Görüşmeleri Neden Müzakere Olacak?

Bakü'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) sırasında konuşan Yunus, "(İklim görüşmeleri) Neden bir müzakere olsun ki? Soruna (zengin ülkeler) siz neden oluyorsunuz" şeklinde ifadelerde bulundu.

Yunus, zengin ülkelerin iklim krizinin sebebi olduğunu belirterek, seslerini yükselteceklerini ve bu durumu dünya genelinde dile getireceklerini belirtti. Ayrıca, iklim müzakerelerinin yoksul ülkeler için "aşağılayıcı" olabileceğinin altını çizdi.

İklim Krizi Herkes için Tehdit Oluşturuyor

Görüşmeleri "en iyi pazarlığı yapmaya çalışan bir balık pazarına" benzeten Yunus, "Herkesin evi yanıyor" diyerek zengin ülkelerin de bu krizden etkilenmediğini vurguladı. Zengin ulusların kömür, petrol ve gaz yakarak ekonomilerini geliştirdiklerini hatırlatan Yunus, "Bu yüzden (zengin ülkeler) hem kendi çıkarları hem de tüm gezegenin çıkarları doğrultusunda hareket etmek zorundalar" dedi.

Bangladeş'in Kırılganlığı

Bangladeş, iklim değişikliğine karşı en kırılgan ülkeler arasında yer almaktadır. Çeşitli bilimsel raporlar, bu Güney Asya ülkesinin yükselen deniz seviyesi nedeniyle topraklarının yüzde 17'sini kaybedebileceğini ve giderek daha sık ve yoğun siklon fırtınalarının etkisi altında olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.