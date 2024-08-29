Bangladeş, Cebri Kaybolmaları Önlemek İçin BM Sözleşmesini İmzaladı

Bangladeş, Tarihi Bir Adım Attı

Bangladeş, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan "Bütün Kişilerin Cebri Kaybolmadan Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme"ye taraf oldu. Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş'in geçici hükümetine başdanışmanlık yapan Muhammed Yunus, sözleşmeyi düzenlenen haftalık danışmanlar toplantısında imzaladı.

Cebri Kaybolmalara Karşı Koruma

Yunus, bu önemli adımı atarak insanların cebri kaybolmalara karşı korunmasını amaçlayan sözleşmeyi kabul etmelerini "tarihi bir olay" olarak değerlendirdi. Bangladeş'te, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid 5 Ağustos'ta istifa edip ülkeyi terk ettikten sonra cebri kaybolma konusunun önem kazandığı belirtiliyor.

Geçici Hükümetin İnisiyatifi

Ülkedeki geçici yönetim, Hasina’nın 15 yıllık iktidarı boyunca güvenlik güçlerince zorla kaybedilen kişilerle ilgili vakaları incelemek amacıyla bir komisyon oluşturmuştu.

Sözleşmenin Önemi

BM Genel Kurulu'ndan onay alarak 23 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe giren bu sözleşme, savaş durumu, siyasal istikrarsızlık gibi durumlar dahil olmak üzere, zorla kaybolmaların önlenmesine yönelik düzenlemeleri içeriyor. Bangladeş’in bu sözleşmeye taraf olmasıyla birlikte, toplamda 76 ülke bu önemli girişimin bir parçası haline gelmiş oldu.