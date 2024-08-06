Bangladeş Cumhurbaşkanı Şahabuddin Geçiş Hükümeti Kurmak İçin Parlamentoyu Feshetti

Bangladeş Cumhurbaşkanı Geçiş Hükümeti İçin Hareket Geçti

Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin, son günlerde artan hükümet karşıtı protestoların ardından geçiş hükümeti oluşturmak amacıyla parlamentoyu feshetti. Bu karar, Şeyh Hasina Vecid'in ülkeyi terk etmesinin hemen ardından geldi.

Protestocular ve Geçiş Hükümeti Talepleri

Dhaka Tribune'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Şahabuddin, silahlı kuvvetlerin, siyasi parti temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının liderlerinin ve öğrenci protestocularının katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Görüşmelerin ardından açıklanan bilgide, geçiş hükümetinin kurulması için gerekli adımların atıldığı belirtildi.

Ayrıca, Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) lideri ve eski Başbakan Begüm Halide Ziya'nın serbest bırakıldığı kamuyu duyuruldu. Öğrenci protestocu liderleri, Cumhurbaşkanı'dan bugünün yerel saat itibarıyla parlamentoyu feshetmesini talep etmişti ve ayrıca Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus'un geçiş hükümetine liderlik etmesini istiyorlar.

Geçmiş Olaylar ve Protestoların Nedenleri

Bangladeş’teki öğrencilerin protestoları, 1971 Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocukları için kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararının alınamasının ardından başlamıştı. Temmuz ayında Yüksek Mahkemenin kontenjan oranlarını düşürmesiyle protestolar kısa bir süreliğine dindi fakat bu kez protestolar, gösterilerde yaşamını yitirenler için adalet talebiyle yeniden alevlendi.

Gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarında çok sayıda kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de gözaltına alındı. Şiddet olayları sırasında Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutunu terk ederek askeri helikopterle Hindistan’a gitmek durumunda kaldı ve bu esnada protestocular konutu basmıştı. Son olarak, Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Başbakan Hasina'nın istifa ettiğini ve geçiş hükümeti kurulacağını kamuoyuna açıkladı.