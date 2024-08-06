Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bangladeş Cumhurbaşkanı Şahabuddin Geçiş Hükümeti Kurmak İçin Parlamentoyu Feshetti

Bangladeş Cumhurbaşkanı, hükümet karşıtı protestolar sonrası parlamentoyu feshederek geçiş hükümeti kurulacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 12:50
Bangladeş Cumhurbaşkanı Şahabuddin Geçiş Hükümeti Kurmak İçin Parlamentoyu Feshetti

Bangladeş Cumhurbaşkanı Geçiş Hükümeti İçin Hareket Geçti

Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin, son günlerde artan hükümet karşıtı protestoların ardından geçiş hükümeti oluşturmak amacıyla parlamentoyu feshetti. Bu karar, Şeyh Hasina Vecid'in ülkeyi terk etmesinin hemen ardından geldi.

Protestocular ve Geçiş Hükümeti Talepleri

Dhaka Tribune'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Şahabuddin, silahlı kuvvetlerin, siyasi parti temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının liderlerinin ve öğrenci protestocularının katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Görüşmelerin ardından açıklanan bilgide, geçiş hükümetinin kurulması için gerekli adımların atıldığı belirtildi.

Ayrıca, Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) lideri ve eski Başbakan Begüm Halide Ziya'nın serbest bırakıldığı kamuyu duyuruldu. Öğrenci protestocu liderleri, Cumhurbaşkanı'dan bugünün yerel saat itibarıyla parlamentoyu feshetmesini talep etmişti ve ayrıca Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus'un geçiş hükümetine liderlik etmesini istiyorlar.

Geçmiş Olaylar ve Protestoların Nedenleri

Bangladeş’teki öğrencilerin protestoları, 1971 Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocukları için kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararının alınamasının ardından başlamıştı. Temmuz ayında Yüksek Mahkemenin kontenjan oranlarını düşürmesiyle protestolar kısa bir süreliğine dindi fakat bu kez protestolar, gösterilerde yaşamını yitirenler için adalet talebiyle yeniden alevlendi.

Gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarında çok sayıda kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de gözaltına alındı. Şiddet olayları sırasında Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutunu terk ederek askeri helikopterle Hindistan’a gitmek durumunda kaldı ve bu esnada protestocular konutu basmıştı. Son olarak, Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Başbakan Hasina'nın istifa ettiğini ve geçiş hükümeti kurulacağını kamuoyuna açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak