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Bangladeş Dış İlişkiler Danışmanı, Hasina'nın Hindistan Ziyaretinin İlişkileri Etkilemeyeceğini Belirtti

Bangladeş Dış İlişkiler Danışmanı Touhid Hüseyin, Hasina'nın Hindistan'da olmasının ikili ilişkilerde olumsuz bir etki yaratmayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:26
Bangladeş Dış İlişkiler Danışmanı, Hasina'nın Hindistan Ziyaretinin İlişkileri Etkilemeyeceğini Belirtti

Bangladeş, Hasina'nın Hindistan Ziyaretinin İlişkilere Etkisini Değerlendirdi

Bangladeş geçici hükümetinin dış ilişkiler danışmanı Touhid Hüseyin, eski başbakan Şeyh Hasina Vecid'in Hindistan ziyaretiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hüseyin, Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, başkent Dakka'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İkili İlişkilerin Önemi

Hüseyin, Hasina'nın 5 Ağustos'ta Hindistan'a yaptığı ziyaretin Bangladeş-Hindistan ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceği ifade ederek, "İkili ilişkiler iki tarafın karşılıklı çıkarlarını içeren önemli konulardır. Hindistan'ın çıkarları var, Bangladeş'in çıkarları var." dedi.

Ayrımcılığa Karşı Tedbirler

Ülkede azınlıklara yönelik saldırılara karşı önlem aldıklarını belirten Hüseyin, bu tür şiddet olaylarının asla tolere edilmeyeceğine vurgu yaptı.

Ülkenin İkinci Kurtuluşu

Bangladeş'teki protestolara değinen Hüseyin, "Ülke, cesur öğrencilerin öncülüğünde oluşan kitlesel ayaklanmayla ikinci kurtuluşunu yaşıyor" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin ve halkın birleşik gücünün otoriterliğe karşı zafer kazandığını belirten Hüseyin, eski hükümetin insan haklarını ihlal ettiğini savundu.

Uluslararası Destek Çabaları

Hüseyin, ayrıca Bangladeş'in Birleşmiş Milletler (BM) barışı koruma görevlerine katılımını artırma hedefinde olduklarını ifade etti.

Myanmar'da etnik temizliğe maruz kalan Arakanlı Müslümanlar hakkında da konuşan Hüseyin, uluslararası toplumdan bu gruba yönelik insani yardımların devam etmesini istedi.

Beyaz Saray'dan Yanıt

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, eski Bangladeş Başbakanı Hasina'nın iktidarı kaybetmesine ilişkin ABD'nin etkisi olduğu yönündeki iddialarını reddetti. Jean-Pierre, "Hasina'nın görevden alınmasında ABD'nin hiçbir rolü yok; bu iddialar tamamen yanlıştır." dedi.

Protestoların Nedenleri ve Sonuçları

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından, temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Bu gösterilerde yaşanan şiddet olaylarında yüzlerce kişi yaşamını yitirirken binlerce kişi gözaltına alındı. Olayların artması üzerine, dönemin Başbakanı Hasina, resmi konutundan ayrılıp askeri bir helikopterle Hindistan'a geçti.

Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulduğunu duyurdu. Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak göreve başladı.

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