Bangladeş'e Sığınan Arakanlı Müslümanların Sayısı Artıyor

Bangladeş'e Sığınmadan Kaçış Artıyor

Bu ayın başından itibaren Bangladeş, Myanmar'daki zulümden kaçan 2 binden fazla Arakanlı Müslümanın sığındığı bir ülke haline geldi. Eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in istifasından bu yana, Arakanlı Müslümanların akını, ülkedeki sınır güvenliği yetkilileri tarafından gözlemleniyor.

Sınır Güvenlik Yetkililerinin Açıklamaları

Bangladeş sınır güvenliği yetkilileri, gün içerisinde 20'den fazla Arakanlı Müslümanı gözaltına aldıklarını bildirdi. Ülkeye sığınan mültecilerin sayısındaki artış, mülteci krizinin boyutunu gözler önüne seriyor. Yetkililer, daha fazla mültecinin ülkeye girişine engel olmak için gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını belirtirken, bazı görevliler kamu tepkisinden çekindikleri için iş bırakma kararı aldıklarını aktardı.

Mülteci Hayatındaki Zorluklar

Ağustos ayının başında, Bangladeş'e sığınan Arakanlı mülteci Abdus Sabur, çocuklarının nehirde boğularak yaşamlarını yitirdiğini, sadece kendisi ve eşinin hayatta kalabildiğini ifade etti. Özellikle Arakan Ordusu'nun Maungdaw bölgesindeki ilerlemesi ve saldırıları, bölgedeki Arakanlı Müslümanların kaçışını hızlandırmakta önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

BM ve Uluslararası Kuruluşların Yanıtı

Geçici hükümetin başdanışmanı Muhammed Yunus, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Bangladeş'e sığınan 1 milyondan fazla Arakanlıyı desteklemek için çabalarının devam edeceğini belirtti. Öte yandan, insan hakları organizasyonları, Arakanlı Müslümanlara yönelik yıllardır süren etnik temizlik ve zulmü kınayarak, bu durumu "soykırım" olarak tanımlıyor.

Maungdaw'da Yaşanan Saldırılar

5 Ağustos'ta Maungdaw'dan Bangladeş'e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanlar, Arakan Ordusu tarafından dron ve topçu ateşiyle hedef alındı. Arakanlı hakları aktivisti Nay San Lwin, en az 200 insanın "vahşice" hayatını kaybettiğini açıkladı. Arakan Ordusu ise bu saldırının sorumluluğunu reddetti.

Myanmar'da Çatışmaların Tarihi

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de başlayan çatışmalar, o günden bu yana kanlı olaylarla doluydu. 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırılar, yönelik kitlesel şiddet eylemleriyle devam etti. BM’ye göre, bu tarihten itibaren, Arakan’daki baskılardan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.